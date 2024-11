O aumento dos preços do gás natural e a crescente incerteza deverão dominar as perspectivas energéticas da Europa para o próximo inverno.

Os preços de referência do gás natural na Europa estão a subir, marcando a incerteza quanto à suficiência dos fornecimentos e o aumento da procura, numa altura em que a Europa se aproxima do terceiro inverno desde que a Rússia invadiu a Ucrânia.

No entanto, as reservas de gás natural necessárias parecem estar a ser abastecidas e asseguradas neste momento.

O Dr. Yousef Alshammari, Presidente do London College of Energy Economics, disse à Euronews Business: A incerteza sobre o excesso de oferta continua a dominar os mercados, apesar da disponibilidade de reservas de gás suficientes".

A capacidade de armazenamento de gás da UE situava-se nos 90% em agosto, muito antes do prazo previsto, e "atualmente, o armazenamento de gás está 95% cheio, muito acima dos 100 bcm [mil milhões de metros cúbicos]", acrescentou.

No entanto, o aumento da procura de aquecimento e eletricidade devido às temperaturas mais baixas já testou as capacidades nas primeiras semanas de novembro.

Maior procura

As baixas temperaturas registadas recentemente aumentaram as retiradas de gás armazenado na Europa nas duas primeiras semanas de novembro, tendo sido utilizados cerca de 4% (4,29 mil milhões de metros cúbicos) da capacidade total de armazenamento de gás da Europa, de acordo com dados da Gas Infrastructure Europe.

Alshammari espera que os níveis de armazenamento não sejam tão elevados na primavera de 2025 como eram no final do inverno anterior, em abril de 2024, quando se situavam a 60% da capacidade. "Parece que este inverno poderão ficar muito abaixo dos 50%, o que significa que a Europa terá de comprar muito mais gás no próximo ano para repor o armazenamento de gás a níveis quase completos. Isto, combinado com um tempo relativamente mais frio, é suscetível de manter os preços a níveis razoavelmente mais elevados em comparação com os níveis do inverno anterior, que foi relativamente mais ameno."

Riscos que afetam os preços da energia na Europa

As tensões geopolíticas, impulsionadas pelos EUA e pela Rússia, são um dos principais factores de risco para os preços da energia no continente. "Embora eu preveja que esta tensão possa diminuir com o presidente eleito Trump, parece que os dias que restam para a atual administração dos EUA estão a tornar a situação mais complexa, o que irá aumentar a volatilidade dos preços da energia, tanto no que diz respeito ao petróleo como ao gás", disse Alshammari.

Os preços do gás natural atingiram o seu nível mais elevado num ano nas negociações de quinta-feira. A incerteza na Europa aumentou ainda mais quando a Gazprom da Rússia interrompeu o fluxo de gás natural para a Áustria em 16 de novembro, devido a um litígio entre os países.

Entretanto, um importante contrato que permite o trânsito de gás russo através da Ucrânia está prestes a terminar em 1 de janeiro de 2025, arriscando que metade das restantes exportações russas de gás por gasoduto para a UE sejam retiradas do cabaz energético no pico da procura.

"Qualquer nova interrupção no fornecimento de gás russo à Europa é suscetível de tornar a situação mais difícil para as nações europeias que dependem destes fornecimentos, o que significa que o armazenamento da UE estará sob pressão", disse Alshammari, acrescentando que espera que os preços continuem a aumentar nas próximas semanas, caso se verifiquem novas interrupções no fornecimento ou mais incerteza.

A falta de fornecimento de gás russo por gasoduto "poderá desencadear um regresso ao carvão e ao petróleo na produção de eletricidade, (...) o que poderá ter um impacto mais vasto nos mercados energéticos", afirmou o Presidente do London College of Energy Economics.

A redução das importações de gás russo, associada ao aumento da procura de energia, poderá desencadear novas importações de GNL para a Europa, o que poderá também fazer subir os preços da energia na Europa em geral.

"A longo prazo, penso que a energia nuclear deveria fazer parte do cabaz energético europeu, talvez através do comércio de energia nuclear entre os países da UE, o que poderia reduzir a dependência das importações estrangeiras de GNL", afirmou Alshammari.

Até que ponto podem as energias renováveis satisfazer a procura na Europa?

Olhando para as tendências ao longo do ano, a procura de gás está a diminuir. Em 2022, era de 350 mil milhões de metros cúbicos e diminuiu para 295 mil milhões de metros cúbicos no ano passado. De acordo com o Instituto de Economia da Energia e Análise Financeira, o consumo de gás na UE diminuiu 3,2% nos primeiros seis meses de 2024, em comparação com o ano anterior.

Esta queda parece ser o resultado do aumento da capacidade das energias renováveis e da melhoria das medidas de eficiência energética.

"A quota de energia renovável aumentou significativamente no ano passado, subindo para 44,7% da produção de eletricidade da UE, um aumento de 12,4% em comparação com 2022", disse Alshammari, acrescentando que a quota de combustíveis fósseis caiu 19,7% para 32,5% da produção total de eletricidade na UE.

No entanto, de acordo com o presidente do London College of Energy Economics, as crises energéticas e os picos de preços da eletricidade não podem ser evitados apenas com o recurso às energias renováveis.

"Alguns países da Europa, como a Áustria, a Noruega e a Islândia, estão bem posicionados para utilizar a energia hidroelétrica sem um aumento significativo dos preços da energia. No entanto, não creio que seja nas energias renováveis que a Europa pode confiar totalmente."

Segundo Alshammari, a melhoria da eficiência energética e a diversificação do cabaz energético podem servir de solução. "Um dos principais factores que salvou a Europa durante a crise energética de 2021 e 2022 foi a melhoria significativa da eficiência energética, especialmente na Alemanha, a reutilização do carvão como fonte de energia e a reativação de muitas centrais nucleares em França. A energia nuclear atingiu 22,8% da produção de energia da UE em 2023".