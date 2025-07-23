Cimeira UE-Japão em Tóquio: unidos pelo comércio livre, mas com estratégias diferentes face aos EUA

A UE e o Japão vão sublinhar as virtudes de uma ordem económica baseada em regras quando se reunirem em Tóquio para uma cimeira esta quarta-feira, mas o pano de fundo das tensas relações comerciais com os EUA paira sobre os ombros de ambas as partes.

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A 30.ª cimeira UE-Japão ocorre num momento delicado, uma vez que ambas as potências estão envolvidas em litígios tarifários com os EUA. O Japão e a UE já estão a ser confrontados com tarifas aduaneiras americanas de 50% sobre as suas exportações de aço e alumínio, 25% sobre os automóveis e 10% sobre todas as outras exportações.

“Partilhamos alguns princípios fundamentais, como a necessidade de manter uma ordem económica previsível e livre”, afirmou um alto funcionário da UE antes da cimeira.

Durante a cimeira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, trocarão impressões sobre as medidas tomadas pelos EUA.

A cimeira ocorre num momento delicado para ambos, uma vez que estão a meio de negociações com os EUA e estão ansiosos por evitar qualquer escalada a todo o custo.

Tal como a UE, Tóquio mantém um excedente comercial significativo com os EUA, 68,4 mil milhões de dólares (58,44 mil milhões de euros), enquanto o excedente da UE com os EUA se situa nos 50 mil milhões de euros.

Se ambos não chegarem a um acordo com a administração Trump até 1 de agosto, os EUA ameaçam aumentar as tarifas para 25% sobre as importações japonesas e até 30% sobre as da UE.

“Os EUA são e serão o aliado mais importante para o Japão”, mencionou um funcionário japonês à Euronews.

No entanto, a UE e o Japão não partilham a mesma abordagem de negociação com os EUA. Enquanto a UE está a preparar contramedidas (dois pacotes de 21 e 72 mil milhões de euros cada), o Japão não está a planear qualquer retaliação, apesar de o mesmo funcionário japonês ter dito que “todas as opções continuam em cima da mesa”.

“O Japão e a UE têm abordagens diferentes porque têm estruturas de mercado e economias diferentes”, explicou o funcionário.

No entanto, os especialistas de ambas as partes concordam que as suas empresas precisam de previsibilidade.

“O sucesso da cimeira vai depender do facto de a UE e o Japão conseguirem demonstrar o seu firme alinhamento na prossecução do sistema de comércio global baseado em regras, face à política da administração Trump”, disse Hibiki Kimura, da firma de advogados japonesa Nishimura & Asahi, à Euronews: “Tanto a UE como o Japão precisam de proporcionar previsibilidade às empresas, mas a flutuação dos planos tarifários introduziu o risco de perturbação da cadeia de valor global”.