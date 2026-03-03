Estão agora em causa mais de 130 mil milhões de dólares (111 mil milhões de euros) em direitos aduaneiros e, segundo algumas estimativas, até 175 mil milhões de dólares (150 mil milhões de euros), depois de um tribunal de recurso dos Estados Unidos ter decidido acelerar a questão dos reembolsos na sequência da histórica decisão do Supremo Tribunal contra as medidas comerciais do presidente Donald Trump.

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Numa decisão sucinta de uma página, proferida na segunda-feira, o Tribunal de Recurso dos EUA para o Circuito Federal, em Washington, reenviou de imediato o processo para o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA (CIT), rejeitando o pedido do Departamento de Justiça de um adiamento até quatro meses para dar tempo à administração de ponderar as opções.

Na decisão de 20 de fevereiro, aprovada por seis votos contra três, o Supremo Tribunal concluiu que a Lei dos Poderes Económicos de Emergência Internacional (IEEPA), de 1977, não confere ao presidente autoridade para impor direitos aduaneiros, invalidando as taxas abrangentes introduzidas em 2025.

Essas medidas incluíam um direito aduaneiro de base «recíproco» de 10 % sobre bens provenientes de quase todos os parceiros comerciais dos EUA, bem como taxas mais elevadas ligadas a défices comerciais considerados excessivos e direitos específicos, como 25 % sobre certas importações do Canadá e do México e 10 % sobre a China.

Os direitos recíprocos ao abrigo da IEEPA foram anulados pouco depois, tendo a cobrança cessado a 24 de fevereiro.

No entanto, o Supremo Tribunal não deu indicações sobre as formas de reparação, deixando ao CIT a definição do mecanismo concreto de eventuais reembolsos de grande dimensão, incluindo a questão de saber se há lugar ao pagamento de juros.

Empresas preparam-se para reembolsos complexos com vaga de ações em tribunal

A decisão desencadeou uma vaga sem precedentes de litígios.

À data de redação deste texto, cerca de 2 000 importadores já tinham apresentado ações no CIT a pedir reembolsos, impulsionadas sobretudo por ações «tag-along», que transferem pedidos pendentes entre tribunais para salvaguardar direitos e evitar a caducidade de prazos legais.

Nos termos das regras aduaneiras norte-americanas, os importadores dispõem, em regra, de 180 dias após a liquidação das declarações de importação para contestar os direitos pagos. A impugnação inicial foi apresentada por pequenas empresas, nomeadamente a fabricante de brinquedos educativos Learning Resources.

Um grupo de pequenos importadores instou o Circuito Federal a acelerar o processo para que os reembolsos pudessem começar rapidamente. Grandes empresas juntaram-se entretanto ao contencioso, com ações intentadas pela FedEx, Revlon, Costco, Reebok e outras, a par de centenas de pequenas e médias empresas.

Advogados relatam uma atividade intensa, à medida que as empresas correm para salvaguardar créditos, com muitas declarações já liquidadas, o que acrescenta camadas de complexidade.

Cabe agora ao CIT estabelecer um modelo de gestão processual para aquilo que poderá tornar-se a maior operação de reembolso de direitos aduaneiros da história dos EUA.

A administração norte-americana já indicara anteriormente que procederia a reembolsos caso as tarifas fossem anuladas, mas o presidente Trump advertiu que o processo poderá implicar anos de litígios, potencialmente até cinco.

Os atrasos implicariam custos significativos em juros para o Tesouro dos EUA, embora o calendário exato permaneça incerto. Para as empresas afetadas, o sucesso das ações promete algum alívio de tesouraria após direitos que muitas não conseguiram repercutir integralmente nos clientes.

Mesmo assim, prevê-se um processo longo e contestado, que exigirá coordenação em tudo, desde a documentação até à distribuição dos montantes.

União Europeia obtém alívio indireto mas fica sem reembolsos diretos

Para a União Europeia, a decisão do Supremo Tribunal dos EUA e a subsequente ordem do tribunal de recurso trazem benefícios indiretos, mas não garantem compensação financeira automática.

Os bens da UE estiveram sujeitos aos agora invalidados direitos recíprocos ao abrigo da IEEPA, que aumentaram os custos para os compradores norte-americanos de maquinaria, produtos químicos, veículos, artigos de luxo e outros bens europeus.

Com essas medidas anuladas, os exportadores europeus beneficiam de alívio imediato desse encargo específico. Crucialmente, porém, quaisquer reembolsos irão apenas para os importadores norte-americanos que pagaram os direitos, não para empresas, governos ou fornecedores da UE.

As empresas europeias que suportaram custos ou perderam vendas durante o período em que os direitos estiveram em vigor não têm qualquer direito jurídico direto sobre os reembolsos do Tesouro norte-americano.

Qualquer vantagem indireta dependerá de os importadores dos EUA optarem por repercutir as poupanças em preços mais baixos ou em melhores condições comerciais.

O presidente Donald Trump reúne-se com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no campo de golfe Trump Turnberry, na Escócia, julho de 2025 AP Photo/Jacquelyn Martin

Em termos gerais, a UE tem respondido até agora com cautela, mas de forma positiva.

Porta-vozes da Comissão Europeia qualificaram a decisão do Supremo Tribunal dos EUA como uma bem-vinda reafirmação dos equilíbrios de poderes e do Estado de direito, sublinhando ao mesmo tempo a necessidade de clareza e estabilidade no comércio transatlântico.

O serviço de investigação do Parlamento Europeu assinalou o silêncio do acórdão quanto aos reembolsos, ao mesmo tempo que destacou o seu alcance mais amplo. Ainda assim, surgem novos desafios.

Poucas horas após a decisão do Supremo Tribunal, a administração impôs um novo direito de 10 % sobre bens de todos os países ao abrigo da Secção 122 da Lei do Comércio de 1974, admitindo uma possível subida para 15 % por um período de 150 dias.

Certos setores, incluindo produtos de aviação civil, ficaram isentos. A UE suspendeu a ratificação de um quadro recentemente negociado para um acordo comercial UE-EUA, num contexto em rápida mudança, e multiplicam-se os apelos à renegociação e a esclarecimentos sempre que necessário.

Os parceiros comerciais europeus acompanham a forma como os processos de reembolso no CIT poderão influenciar a procura de importações nos EUA e se as novas bases legais para direitos aduaneiros desencadeiam novos litígios.

Embora a anulação das medidas ao abrigo da IEEPA proporcione algum fôlego, o panorama geral continua marcado pela volatilidade.

Não existe qualquer mecanismo para reembolsos diretos a entidades da UE, o que deixa os exportadores europeus a navegar uma incerteza política persistente através da diplomacia e da adaptação.