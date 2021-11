Alguns dos artistas de música clássica mais em voga a nível mundial marcaram presença no Festival Internacional de Música InClassica.

O objetivo do Festival InClassica é reunir músicos famosos a nível mundial ao lado de novos talentos, de uma forma acessível e colaborativa. Este ano subiram ao palco 37 solistas, doze maestros e sete orquestras.

"Estar em palco e comunicar o que está na minha imaginação, ao nível da música, é uma das coisas mais divertidas para mim. De certa forma, é também algo extremamente gratificante. A música é algo que só acontece quando há dois lados. Há uma pessoa a tocar a música e há alguém que recebe essa música. Não é um tipo de arte que sobrevive isolada", disse à euronews Kit Armstrong Pianista e compositor.

O violinista sueco Daniel Lozakovich euronews

Novos talentos da música clássica

O concerto do violinista sueco Daniel Lozakovich foi um dos destaques do evento. "Acredito que os recitais ao vivo podem levar as pessoas a pensar de a pensar de forma diferente e a sentir de forma diferente. É inspirador tentar fazer com que as pessoas sintam as emoções que o compositor quis expressar na sua música. E se as pessoas estiverem dispostas a ouvir e sentir pode ser uma grande experiência de que se vão lembrar, talvez até o fim da vida", afirmou Daniel Lozakovich.

O Festival Internacional de Música inClassica, organizado pela Fundação Europeia de Apoio à Cultura, celebra o décimo aniversário. No último dia do festival, o público pode ouvir o Concerto para Violino e Orquestra em Si Menor de Alexey Shor.

“É uma oportunidade incrível para ouvir a minha música tocada por algumas das maiores estrelas do mundo e algumas das melhores orquestras do mundo. É um sonho que se tornou realidade", disse Lexey Shor compositor residente.

A 10ª edição do festival Inclassica decorreu no Dubai de 28 de agosto a 26 de setembro de 2021.