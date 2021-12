"Rendez-vous": Bruce Nauman em Veneza e Hergé em Lisboa

Bruce Nauman: Contrapposto Studies

O Palazzo Grassi apresenta uma exposição dedicada ao artista norte-americano Bruce Nauman. É a primeira grande exposição em Veneza desde que Nauman ganhou o Leão de Ouro da Bienal em 2009.

A exposição em Veneza está centrada numa série de instalações vídeo recentes que Nauman desenvolveu nos últimos anos, e convida os visitantes a viver uma “experiência imersiva através da sua percepção sensorial”.

Albrecht Dürer. 550th Anniversary of the Artist's Birth

Em 2021 assinalaram-se os 550 anos do nascimento de Albrech Durer . A efeméride é o mote para uma grande exposição dedicada ao artista alemão e uma das principais referenciais do Renascimento Nórdico, em São Petersburgo, no Museu Hermitage.

A última vez que o Hermitage acolheu uma exposição de Durer foi há 50 anos. Agora, mais de 400 gravuras fazem parte da maior exposição até à data de Durer na Rússia.

Hergé

Lisboa recebe a primeira exposição em Portugal dedicada a Georges Remi, conhecido por Hergé, o autor de Tintin.

A exposição, com curadoria de Ana Vasconcelos e Nick Rodwell, que gere o património do autor belga, é uma iniciativa do Museu Hergé, na Bélgica, e já foi apresentada em vários países.

Na Fundação Calouste Gulbenkian, o público pode conhecer tesouros do Museu Hergé e as diversas facetas do autor, da ilustração à banda desenhada, passando pela publicidade, imprensa ou desenho de moda e artes plásticas.