O ritual do içar do cartaz do Festival de Cinema de Cannes foi cumprido. A fachada do Palácio dos Festivais de Cannes exibe, desde este domingo, o cartaz oficial do 75º Festival. A imagem foi retirada do filme Truman Show. O Festival de Cinema de Cannes acontece entre 17 e 28 de Maio.

O grande evento cinematográfico mundial será o espaço de apresentação de novos trabalhos de mestres como David Cronenberg ou George Miller e uma "passadeira vermelha" para estrelas como Tom Cruise, Anne Hathaway, Tilda Swinton ou Idris Elba.

Depois de uma edição de 2020 não presencial e a edição de 2021 ter sido adiada para julho devido à pandemia, esta 75ª edição do festival de Cannes promete ser a de plena normalidade, com 21 títulos na secção oficial.

No entanto, a sombra da guerra na Ucrânia terá efeitos sobre o evento. As delegações oficiais russas foram vetadas, mas recebe o dissidente Kirill Serebrennikov na secção oficial. Do programa também fazem parte os trabalhos dos ucranianos Maksim Nakonechnyi e Sergei Loznitsa e o documentário póstumo do cineasta lituano Mantas Kvedaravicius sobre a Ucrânia.