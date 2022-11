Está em curso o Mês do Cinema Europeu

De Lisboa a Atenas, 35 cidades na Europa acolhem o Mês do Cinema Europeu. Uma iniciativa da Academia Europeia de Cinema para celebrar a diversidade da cultura cinematográfica do velho continente.

Na Grécia, o evento é celebrado no cinema Trianon, um das mais emblemáticas salas da capital helénica.

Para além de filmes europeus, o festival conta com retrospetivas e encontros com realizadores.

Michael Zeis, diretor de Distribuição e Comunicação do Trianon:"Estamos a fazer um grande esforço para promover a indústria dos filmes europeus. Todos estes eventos e ações têm esse objetivo, promover o cinema europeu. Organizámos exibições com sessões de perguntas e respostas com realizadores, convidados no quadro do Mês do Cinema Europeu."

O Trianon escolheu, para o seu programa, uma das recentes obras-primas da animação europeia, "Flee", que obteve três nomeações para os Óscares e venceu o Grande Prémio do Festival de Cinema de Animação de Annecy, em França.

Em paralelo com os filmes exibidos nas salas por todo o continente, o Mês do Cinema Europeu também tem eco na plataforma global de "streaming" MUBI, com uma programação dedicada.

Frédéric Ponsard, euronews:"O Mês do Cinema Europeu decorre nos melhores cinemas da Europa, de Grécia a Portugal, passando pela Bósnia e pela Suécia. Terminará a 10 de dezembro com a cerimónia dos Prémios do Cinema Europeu, em Reykjavik, na Islândia."