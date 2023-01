Morreu Fred White, dos Earth, Wind and Fire

Morreu aos 67 anos Fred White, baterista de jazz, soul e funk norte-americano, conhecido sobretudo por ter feito parte do grupo Earth, Wind and Fire com os irmãos Maurice e Verdine White.

Fred fez parte da formação histórica dos Earth Wind and Fire, na segunda metade dos anos 1970 e inícios da década de 80, altura em que o grupo gravou alguns dos maiores sucessos, como "September" ou "Boogie Wonderland".

A banda fundada pelos irmãos White conta já com uma carreira de mais de 50 anos de êxitos.