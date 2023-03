Estes são os desportos mais invulgares da Europa

Recentemente, milhares de participantes destemidos reuniram-se para participar no jogo anual de futebol Royal Shrovetide.

Se nunca ouviu falar deste desporto medieval violento e absolutamente louco, imagine : duas equipas, compostas por cerca de 1.000 pessoas cada uma, reúnem-se numa pequena cidade em Inglaterra para jogar um jogo de futebol. Mas, aqui está a diferença não há regras, não há campo definido e o jogo decorre ao longo de dois dias.

Em homenagem a este evento impressionante, pensámos em dar uma vista de olhos a alguns dos outros jogos invulgares e eventos desportivos tradicionais encontrados por toda a Europa.

Corrida do Queijo (Reino Unido)

Max McDougall, 22 anos, de Brockworth, o vencedor da primeira prova masculina de descida, persegue o queijo durante a competição anual em Cooper's Hill em Brockworth Ben Birchall/AP

O nome diz tudo – uma roda gigante de queijo é atirada numa uma colina íngreme, e os participantes correm atrás dela. Os concorrentes tentam apanhar o queijo, e a primeira pessoa a atravessar a linha de chegada com o queijo ganha.

O jogo é realizado anualmente na pitoresca cidade inglesa de Brockworth, em Gloucestershire.

Alguns dizem que é uma celebração do espírito humano, outros que é apenas um grupo de lunáticos a perseguir produtos lácteos por uma colina abaixo. Seja qual for o caso, uma coisa é certa: o evento não é para fracos!

Campeonato do Mundo de Transporte de Esposas (Finlândia)

O sueco Viktor Okerblom Jonsson carregando Amanda Stenberg no Campeonato Mundial de Transporte de Esposas em Sonkajarvi, Finlândia Kimmo Rauatmaa/Lehtikuva

Conhecido como Eukonkanto na Finlândia, o evento envolve participantes masculinos que carregam as suas parceiras nas costas através de uma desafiante pista de obstáculos. A esposa deve pesar pelo menos 49 quilos, e se ela cair, a equipa é penalizada.

Acredita-se que a competição teve origem numa lenda finlandesa em que um homem tinha de carregar a sua esposa através de uma floresta enquanto era perseguido por bandidos.

A competição não é apenas um teste de força física e resistência, mas também de confiança, comunicação e trabalho de equipa dos casais envolvidos.

Em vez de medalhas ou de um prémio em dinheiro, o casal vencedor recebe o peso da esposa em cerveja.

Campeonato de trenó nu (Alemanha)

Participantes em fila para uma corrida de neve nua em Altenberg, Alemanha Joern Haufe

A Alemanha é conhecida por muitas coisas - cerveja deliciosa, arquitetura deslumbrante, e uma história cultural rica. Mas sabia que eles também têm uma tradição de trenós nus?

É verdade, todos os anos na cidade termal de Braunlage, as pessoas reúnem-se para correr por uma colina despidos.

O evento, que se realiza em meados de fevereiro e atrai multidões de cerca de 25.000 pessoas, conta com a participação tanto de homens como de mulheres de todo o mundo. Os concorrentes lançam o trenó para ganhar um prémio de 1.000 euros.

E embora a ideia de correr nu por uma colina abaixo possa parecer um pouco assustadora, os organizadores levam a segurança muito a sério. Os capacetes são obrigatórios, e os participantes só podem andar de trenó em pistas especialmente designadas para o efeito.

Mergulho em pântano (País de Gales)

Um concorrente participa no Campeonato Mundial Jacob King/AP

Se alguma vez quis nadar num pântano apenas com uma máscara e um tubo para respirar, então, este campeonato no País de Gales, pode ser o evento indicado para si!

É exatamente o que parece. Os participantes usam o seu melhor equipamento e mergulham num pântano lamacento, onde nadam através de um percurso definido o mais rápido possível. Pode parecer fácil, mas navegar através das águas turvas não é tarefa simples.

Os participantes vêm de todo o mundo para competir neste evento, e levam-no muito a sério. Passam meses a treinar e a preparar-se para o grande dia, afinando a sua técnica de mergulho e estudando as entradas e saídas Dos pântanos.

E qual é a melhor parte do Campeonato Mundial de Mergulho em Pântanos? Os fatos, é claro! Os concorrentes vêm frequentemente vestidos com trajes excêntricos, desde fatos de super-herói a fatos de animais insufláveis. E embora possam não ajudar com a natação propriamente dita, certamente acrescentam valor ao entretenimento.

Salto em canal (Países Baixos)

Rian Baas durante o Red Bull Fierste Ljepper em Haarlem Red Bull Content Pool

Neste desporto espetacular conhecido como fierljeppen, vê os corajosos participantes tentam saltar o mais longe possível sobre um corpo de água com a ajuda de um mastro especial.

O desporto teve origem nos Países Baixos, onde os canais são tão comuns como as tulipas e os moinhos de vento. Diz a lenda que começou como uma forma de os agricultores atravessarem canais e valas nos anos 1700, mas desde então transformou-se num desporto de competição com campeonatos realizados em todo o país.

Uma das maiores e mais competitivas competições é a Red Bull Fierste Ljepper, que fez o seu regresso no ano passado na cidade holandesa de Haarlem.

Calcio Storico (Itália)

Jogadores competem durante a final do Calcio Storico Fiorentino na Piazza Santa Croce em Florença, 24 de junho de 2018 VINCENZO PINTO/AFP or licensors

Imagine um campo cheio de pó e de areia no coração de Florença, Itália. O sol bate sobre uma multidão de espetadores desordeiros, que esperam ansiosamente pelo início do jogo. E então, aparecem os jogadores, vestidos apenas com o traje tradicional do século XVI, parecendo ter acabado de sair de uma pintura renascentista.

Mas não se deixem enganar pelo vestido elegante - isto não é um jogo vulgar. De facto, Calcio Storico, também conhecido como "futebol histórico", é uma batalha violenta e sem limites entre duas equipas de 27 jogadores.

As regras do Calcio Storico são simples: marcar um golo na baliza da equipa adversária por todos os meios possíveis. E quando dizemos que qualquer meio é possível, estamos a falar a sério. Os jogadores podem dar murros, pontapés e cotoveladas aos adversários, e até mesmo cabeçadas e pancadas de corpo e corpo no chão.

Mas por que razão, podem perguntar, alguém se sujeitaria a um jogo tão brutal? Bem, para os jogadores, é tudo uma questão de honra e orgulho da sua equipa e da sua cidade. Calcio Storico tem uma história longa, que remonta ao século XVI, e é vista como uma forma de honrar as tradições e a cultura de Florença.

E para os espetadores do evento anual, é uma oportunidade para aplaudir a sua equipa favorita, enquanto desfrutam de algumas cervejas e de comida tradicional toscana.