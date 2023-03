As casas modulares como resposta para diminuir número de sem-abrigo

O número de sem-abrigo na Europa tem vindo a aumentar há vários anos.

Embora os números sejam difíceis de encontrar, já que os países têm diferentes definições de sem-abrigo e nem todos os países registam quantas pessoas se enquadram nesta definição, a Comissão Europeia concluiu que o número de pessoas que dormem na rua está a aumentar em quase todos os Estados-membros.

A Finlândia é uma das raras exceções. O país nórdico viu a sua população sem-abrigo diminuir desde 2008, quando começou a concentrar-se numa estratégia Housing First. Housing First baseia-se no princípio de que a partir do momento que uma pessoa tem uma casa, permanente e segura, é mais fácil seguir em frente com suas vidas.

Embora, a longo prazo, este tipo de abordagem tenha economizado dinheiro ao governo, os custos iniciais são altos, o que desencorajou muitos países a seguir o exemplo da Finlândia.

Uma das soluções propostas para reduzir, entretanto, os custos é a habitação modular, que tem sido usada como um trampolim no caminho para a independência habitacional.

O que são casas modulares?

Casas modulares são unidades habitacionais construídas sob medida, projetadas para uso temporário. Podem ser movidas e instaladas em locais diferentes.

Foram lançadas como uma solução de habitação de baixo custo e alta qualidade para pessoas a viverem na rua, bem como uma solução de habitação temporária para vítimas de desastres naturais e refugiados.

Esta opção é mais barata do que construir novas moradias acessíveis. As casas modulares geralmente custam entre 15 a 20% menos para construir do que as casas construídas de maneira tradicional.

As comunidades de casas modulares são frequentemente acompanhadas por serviços de apoio de instituições de caridade que ajudam os antigos sem-abrigo a se reerguerem.

Em Cambridge, Reino Unido, a primeira comunidade de casas modulares foi criada em 2020 pela instituição de caridade Jimmy's Cambridge, em conjunto com a organização sem fins lucrativos Allia Future Homes e a organização de construção ética New Meaning Foundation.

As casas foram projetadas por arquitetos para responder às necessidades dos sem-abrigo, usando informações de instituições de caridade e pessoas que também viveram na rua, de acordo com Lewis Herbert, gerente da Allia Future Homes.

“Os habitantes de casas modulares não têm muitos bens e precisam de algo fácil de gerir”, disse Herbert à Euronews Culture. “Então, basicamente, precisávamos de um design muito simples e bastante compacto de uma sala principal com uma cozinha no canto, no meio um quarto de banho com chuveiro e, nas traseiras, um quarto individual".

“As casas modulares existem para pessoas que não ficarão lá para sempre, porque é um trampolim para pessoas que antes viviam entre os albergues e a rua.”

Cada unidade tem 25 m2 e tem uma pequena varanda e jardim e geralmente não há mais de 6 unidades numa comunidade.

Como é que as casas modulares ajudam os habitantes?

Um novo estudo divulgado pelo Centro para Investigação na área da Habitação e Planeamento da Universidade de Cambridge e pela Jimmy's concluiu que as casas modulares podem ajudar alguns sem-abrigo a iniciarem a sua jornada em direção a uma solução habitacional mais permanente.

“As casas modulares são uma solução inovadora para lidar com a falta de habitação e trouxeram coisas positivas para os moradores”, concluiu o estudo.

Mas a investigação sugere que a habitação por si só não resolverá o problema e que “usar soluções modulares como habitação temporária para preparar as pessoas para viver de forma independente funciona melhor quando a oferta de habitação é combinada com apoio”.

Alguns dos depoimentos dos residentes revelaram que ter o seu próprio espaço os ajudou a encontrar confiança para enfrentar os vícios e voltarem a relacionar-se com familiares.

“É uma recuperação lenta”, disse o CEO da Jimmy's, Mark Allan, à Euronews Culture. “Mas se eles puderem falar com as suas famílias e se puderem parar de beber, se puderem começar a pensar no trabalho novamente e encontrar um emprego, então esse é um grande passo em frente.”

As casas modulares são diferentes dos outros tipos de moradias temporárias oferecidas por Jimmy por causa da privacidade que oferecem, que Allan acredita ser crucial para a recuperação.