Museu d'Orsay expõe cartazes dos Jogos Olímpicos 2024

De Euronews

Ugo Gattoni, ilustrador parisiense com um estilo marcado pelas cores, foi o artista escolhido.

Já foram revelados os cartazes oficiais dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2024 . Criados pelo artista parisiense Ugo Gattoni, ilustram os principais monumentos históricos da capital francesa misturados como vários desportos.

No espírito de igualdade que se tornou uma marca registada dos Jogos Paris 2024, Gattoni optou por não fazer distinção entre Olimpíadas e Paralimpíadas no desenho dos pósteres.Tal como acontece com a Tocha e as mascotes, os pôsteres oficiais estão interligados e unidos.

Até dia 10 de março, ficam expostos no Museu d'Orsay, para serem vistos por visitantes de todo o mundo.