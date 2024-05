De Christian Moore

A Euronews Culture analisa a mais recente incursão do construtor automóvel Aston Martin no mercado imobiliário de luxo.

No passado fim de semana, Miami acolheu o seu grande prémio anual de Fórmula 1. A cidade da Florida, que acolheu a sua primeira corrida em 2022, já se tornou um ninho natural para o desporto de excessos duvidosamente financiados.

No domingo, o piloto britânico Lando Norris conquistou a sua primeira vitória no estádio Hard Rock, perante uma multidão de 275.000 pessoas. Enquanto todas as atenções estavam viradas para o jovem de 24 anos e para os seus companheiros de equipa da McLaren (entre os quais se encontrava, como um talismã profano, um convidado especial ainda mais laranja do que o carro vencedor, o antigo presidente Donald Trump), as outras equipas foram deixadas a arrumar o seu equipamento e a embarcar na esperança de um melhor resultado no circuito italiano de Emilia Romagna, dentro de duas semanas.

Entre elas estava a equipa da Aston Martin, cujo fim de semana de corrida foi marcado por um desempenho pouco satisfatório e rendeu apenas dois pontos ao piloto espanhol Fernando Alonso.

Mas enquanto a Aston Martin teve pouco impacto na pista, o fabricante britânico de carros de luxo garantiu que deixará um legado mais duradouro na cidade de Miami.

Isto porque a marca acaba de inaugurar o seu "primeiro projeto imobiliário de ultra-luxo" no centro da cidade, um edifício em forma de losango achatado e imponente, denominado (o que é bastante dececionante, para quem esperava uma continuação da sua enigmática forma de nomear os carros) Aston Martin Residences Miami.

Por mais estranho que possa parecer, está longe de ser a primeira vez que uma marca de automóveis se ramifica na arquitetura e no imobiliário. De facto, está a tornar-se uma tendência.

Mas, para além do nome, o que recebem os proprietários de imóveis num complexo de luxo?

A Euronews Culture dá uma vista de olhos ao "pináculo" do edifício, a penthouse triplex de 59 milhões de dólares (54,7 milhões de euros).

Um quarto com vista

Considerada pela empresa como uma "maravilha arquitetónica", a penthouse de três andares tem vista para a zona ribeirinha de Miami.

A literatura promocional afirma que esta vai ser o "edifício residencial mais alto a sul da cidade de Nova Iorque", prometendo vistas generosas sobre o Atlântico.

A generosidade do fabricante de automóveis

Se estava preocupado com o facto de a empresa ter esquecido completamente o seu pedigree automobilístico, não receie. O novo proprietário da penthouse receberá "o último Aston Martin Vulcan que resta, avaliado em 3,2 milhões de dólares (2,97 milhões de euros), e uma garagem climatizada".

E para quem se interrogava se o design interior do edifício omitiria os apetrechos dos interiores dos automóveis Aston Martin, neste aspeto o edifício Aston Martin não desilude. Os acessórios e o mobiliário ostentam pormenores de marca como "portas com puxadores Aston Martin artesanais feitos à medida, rodapés com números e abas de porta em pele castanha".

Variedades de mármore à la mode esperam por quem quer tomar banho diante das janelas do chão ao teto deste edifício esculpido em "vidro curvilíneo e aço" (tal como um carro, como insiste o material promocional, como se o carro fosse a última palavra em vida doméstica). Valerá a pena?

Surpreendentemente, a Aston Martin afirma que, apesar de a penthouse ainda estar aparentemente à venda, "99% dos 391 condomínios" noutros locais do edifício já foram vendidos.

É evidente que existe um mercado para o imobiliário de luxo, mesmo que a incongruência de conseguir que um fabricante de automóveis faça a canalização da sua casa de banho possa fazer com que os não iniciados hesitem.

Mas só porque existe um mercado para algo - e um mercado bem remunerado - deverá este facto, por si só, conferir um nível de estima estética a um objeto ou bem?

Uma crítica comum aos bens de luxo é que quem compra essas coisas tem mais dinheiro do que bom senso. Mas e se esquecêssemos o bom senso por um momento e considerássemos a palavra próxima, sensibilidade?

Se esta última tendência da "carchitecture" de luxo for alguma coisa, parece que, regra geral, os super-ricos têm agora muito mais dinheiro do que sensibilidade. O que quer dizer que, quer seja a passear na estrada ou a viver nas alturas, os códigos estéticos da riqueza extravagante parecem destinados a fundir-se numa fachada polida de vidro e metal pálido, por detrás da qual os plutocratas forrados a couro se movem de forma silenciosa e invisível.