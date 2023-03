Macron nas manifestações? Trump preso? São imagens geradas por IA

Emmanuel Macron a protestar contra a sua própria reforma? Os seus olhos não o iludem.

No meio da agitação em curso em França sobre a reforma do sistema de pensões e da agitação social que se abateu sobre o controverso projeto de lei do presidente Macron, os utilizadores da Internet voltaram-se para a Inteligência Artificial (IA) para se tornarem criativos.

Algumas imagens incrivelmente realistas geradas por ferramentas de inteligência artificial têm vindo a circular nas redes sociais nos últimos dias.

Foram geradas pela última versão do Midjourney, um programa de inteligência artificial criado por um laboratório de investigação independente sediado em São Francisco, Midjourney Inc, que entrou em funcionamento pela primeira vez em março de 2022. O programa gera imagens a partir de descrições chamadas "prompts", semelhante a outras ferramentas como Stable Diffusion e DALL-E.

A última versão (a quinta) foi disponibilizada a 16 de março em versão beta aberta (ou seja: aberta a qualquer pessoa interessada em utilizar o produto) e a evolução é de primeira qualidade. Uma vez que basta uma frase para criar qualquer imagem, os utilizadores da Internet aproveitaram oportunidade para desabafar ao suscitar imagens que refletem o contexto atual em França.

É assim que podemos encontrar imagens nas redes sociais de Macron sentado em pilhas de lixo, como um homem do lixo ou manifestando-se contra a sua própria reforma das pensões.

Veja por si mesmo:

Macron no meio de um incêndio numa manifestação Midjourney

Macron numa rua de Paris com pneus incendiados Midjourney

Macron preso nos protestos

Os utilizadores estão a fazer o mesmo nos EUA, com imagens que circulam pelas redes com Donald Trump a ser preso. Desde que o antigo presidente avisou que esperava ser indiciado esta semana, no caso envolvendo um suborno pago com fundos de campanha em 2016 à estrela pornográfica Stormy Daniels, os utilizadores têm sonhado com o que poderia ser...

Graças à IA, os sonhos tornam-se realidade:

A prisão de Donald Trump imaginada pela IA

A IA possibilita a muitos realizar o sonho de ver Trump preso...

O realismo das imagens é impressionante

Os resultados são impressionantes e ligeiramente preocupantes.

De facto, apesar do humor inerente que emana destas imagens absurdas que, obviamente, não podem pretender ser a realidade, os avanços que as ferramentas de IA estão a ter mostram que se estas falsificações profundas parecem tão convincentes, a tecnologia pode ser utilizada para espalhar desinformação ou para fraudes.

Recentemente, surgiram vários relatórios da Comissão Federal de Comércio dos EUA alertando os consumidores para terem cuidado com as ferramentas alimentadas por IA como o ChatGPT, o Vall-E da Microsoft e, especificamente, a aplicação de clonagem de voz da ElevenLabs, VoiceLab. Esta tecnologia pode clonar de forma convincente vozes para enganar as vítimas, fazendo-as acreditar que os seus entes queridos estão em apuros e precisam de dinheiro rapidamente. Neste ponto, os sonhos de IA tornam-se o material dos pesadelos.