Denúncias de detenções "injustas" durante protestos em França

Houve mais de 400 detenções em França, na sequência de uma intensa jornada de mobilização contra a reforma das pensões.

Esta sexta-feira, familiares e próximos de detidos protestavam em frente a uma esquadra de polícia de Paris.

O pai de um jovem de 18 anos detido dizia: "O meu filho não estava na Praça da Ópera, nem sequer entre os agitadores. Estava na manifestação com os colegas estudantes. E houve uma carga super violenta."

Os que ali se juntaram denunciavam o caráter "arbitrário" e "injustificado" das detenções.

Anelise Borges, euronews:"Mais de 400 pessoas foram detidas em toda a França, esta quinta-feira, na sequência de manifestações que se tornaram violentas. Muitas permanecem detidas.

_Amigos e familiares de pessoas que se encontram detidas [dizem] que o que está a acontecer é muito preocupante, que o Governo está a usar a polícia contra o seu próprio povo. _

_As tensões estão ao rubro, com funcionários do Governo a multiplicar declarações e a transmitir o desapontamento face a esta situação. Claramente, o Governo estava à espera que os protestos morressem na sequência da adopção da controversa reforma do sistema de pensões. Mas não é isso que tem estado a acontecer. _

Ontem houve mais de 3 milhões de pessoas nas ruas de França, segundo os sindicatos, que afirmam que vão continuar a luta até que o Governo abandone a reforma e apelaram para outro grande dia de acção na terça-feira."