Sarcófago de Ramsés II em Paris para exposição

De Euronews

Diretamente do Egito para França, "pedaço de valor inestimável" com três mil anos de história. Foi assim que o especialista em arqueologia egípcia Benedicte Lhoyer descreveu o sarcófago do Faraó Ramsés II, atualmente em Paris, onde será a estrela da exposição "Ramsés e o Ouro dos Faraós", aberta ao público entre 07 de Abril e o mês de setembro.

Depois de uma passagem por França em 1976-77, para restauro, o artefacto em madeira regressa temporariamente à Europa. A múmia vai permancecer no Egito.

Ramsés II reinou entre 1276 e 1213 a.C. Um reinado excecionalmente longo, em que estabeleceu o domínio dos faraós sobre Núbia e construiu o templo de Abou Simbel.