O ator norte-americano Treat Williams, cuja carreira de quase 50 anos incluiu papéis principais na série televisiva Everwood e no filme Hair, morreu na segunda-feira após um acidente de mota em Vermont, informou a polícia estatal. Tinha 71 anos.

"Williams não conseguiu evitar uma colisão e foi derrubado da mota. Sofreu ferimentos graves e foi levado de avião para o Albany Medical Center em Albany, Nova Iorque, onde foi declarado morto", segundo o comunicado.

Williams estava a usar um capacete, disse a polícia.

O seu agente, Barry McPherson, também confirmou a morte do ator.

Mais conhecido pelo seu papel em Hair, de 1979, com o qual foi nomeado para umGlobo de Ouro, Treat Williams tem sido "o coração de Hollywood desde o final dos anos 70".

"Estou devastado. Ele era a pessoa mais simpática. Ele era tão talentoso", disse McPherson à revista People. "Ele era o ator dos atores. Os cineastas adoravam-no. Ele tem sido o coração de Hollywood desde o final dos anos 70".

Williams, nascido em Connecticut, estreou-se no cinema em 1975 como agente da polícia no filme Deadly Hero e participou em mais de 120 papéis na televisão e no cinema, incluindo os filmes The Eagle Has Landed, Prince of the City e Once Upon a Time in America. Foi nomeado para um Globo de Ouro pelo seu papel como o líder hippie George Berger na versão cinematográfica de 1979 do musical de sucesso Hair.

Participou em dezenas de programas de televisão, mas talvez seja mais conhecido pelo seu papel de protagonista, de 2002 a 2006, em Everwood, como o Dr. Andrew Brown, um neurocirurgião viúvo de Manhattan que se muda com os dois filhos para a cidade Colorado Springs.

Williams também teve um papel recorrente como Lenny Ross na série de televisão Blue Bloods.

As suas aparições em palco incluíram espetáculos da Broadway, entre os quais Grease e Pirates of Penzance.

Colegas e amigos elogiaram Williams.

"Treat e eu passámos meses em Roma a filmar "Once Upon a Time in America'", twittou o ator James Woods. "Pode ser muito solitário estar na estrada durante uma longa filmagem, mas a sua boa disposição e sentido de humor eram uma dádiva de Deus. Eu adorava-o realmente e estou devastado por ele ter partido."

"Treat Williams era um homem apaixonado, aventureiro e criativo", twittou o ator Wendell Pierce. "Num curto espaço de tempo, rapidamente se tornou meu amigo e o seu espírito aventureiro era contagiante. Trabalhámos juntos em apenas um filme, mas ocasionalmente mantivemos o contato ao longo dos anos. Gentil e generoso com conselhos e apoio. RIP".