Dia Mundial da Música: Cinco tradições musicais europeias que talvez não conheça

O continente tem tradições únicas, como as gaitas-de-foles eslovacas ou os duelos poéticos de Chipre.

Desde a sua criação há 41 anos em França, a Fête de la Musique, conhecida em inglês como World Music Day, tornou-se uma espécie de sensação internacional.

A celebração tem lugar a 21 de junho em mais de 700 cidades de 120 países - do Brasil ao Japão.

Num mundo em que a Inteligência Artificial ameaça tomar conta de todos os aspetos das nossas vidas, uma coisa é certa: os heróis musicais que escolhemos para celebrar continuarão a ser os mesmos durante muito tempo.

Haverá sempre um poder único em sair e experimentar música ao vivo, rodeado por milhares de pessoas que partilham a mesma paixão e amor pela arte - uma experiência coletiva que transcende a tecnologia.

Maurice Fleuret criou o Dia Mundial da Música para enaltecer "a música em todo o lado". Com esse objetivo, vamos olhar para algumas das práticas musicais mais fascinantes da Europa.

Duduk - Arménia

O duduk, ou oboé arménio, é um instrumento de sopro delicado feito da madeira macia dos damasqueiros.

Tocado sob várias formas no Azerbaijão, Turquia, Geórgia e Irão, produz uma música quente, suave e ligeiramente nasalada, que pode ser simultaneamente triste e misteriosa.

As raízes deste instrumento remontam aos tempos dos antigos reis, com alguns estudiosos a sugerirem que tem cerca de 1.500 anos.

Muitos arménios consideram a música duduk, que é frequentemente tocada a pares, como a expressão mais eloquente do calor, da alegria e da sua história.

De acordo com o etnomusicólogo Jonathan McCollum, trata-se do "único instrumento verdadeiramente arménio que sobreviveu ao longo da história e, como tal, é um símbolo da identidade nacional do país".

A popularidade da música duduk tem vindo a diminuir na Arménia nas últimas décadas, especialmente nas zonas rurais de onde é originária.

Tsiattista - Duelo Poético - Chipre

Animado, improvisado e barulhento, o Tsiattista é a versão tradicional de Chipre da "batalha de rap".

Trata-se de um duelo poético realizado ao som do violino ou do alaúde, no qual os poetas-cantores tentam superar-se uns aos outros com versos e rimas inflamados.

Tradição greco-cipriota, o Tsiattista é, desde há muito, um elemento popular em casamentos, festas, feiras e outras festividades, onde multidões incitam os artistas a participar.

Para serem bem sucedidos sob as luzes do palco, os poetas precisam de ter um raciocínio rápido, uma profunda familiaridade com as tradições musicais e poéticas de Chipre, um vocabulário rico e uma imaginação fértil. A competição pode ser feroz.

A maioria dos pesos pesados da arte são homens mais velhos mas, atualmente, uma geração talentosa de jovens poetas do sexo feminino está a criar o seu espaço.

Cultura da Gaita de Foles - Eslováquia

Na Eslováquia existe uma rica tradição de gaita de foles, que inclui não só números musicais únicos, mas também danças, técnicas de fabrico de instrumentos, estilos e letras especiais de acompanhamento.

Apesar de existirem muitas diferenças regionais, o som estridente das gaitas de foles pode ser ouvido em todo o pequeno país da Europa de Leste. De facto, a cultura da gaita de foles é uma marca da cultura popular tradicional da Eslováquia.

Utilizando instrumentos feitos a partir da pele de cabra, os tocadores de gaita de foles atuam frequentemente em grandes grupos, juntamente com uma mistura eclética de outros músicos, cantores e dançarinos.

As comunidades eslovacas orgulham-se de ter um tocador de gaita de foles e, quando participam em eventos sociais, a música que se ouve ajuda muitas vezes a criar um sentimento de pertença comum.

Tambores e cantos inuítes - Gronelândia

Embora não se situe no continente europeu, a Gronelândia faz geopoliticamente parte da Europa, pelo que incluímos nesta lista os tradicionais tambores e danças inuítes da ilha.

Executada a solo ou em grupo, esta música anima os feriados nacionais, as celebrações festivas e os eventos sociais na ilha ártica.

Com uma técnica apurada, os músicos dobram os joelhos, inclinam-se para a frente e batem no instrumento, ou qilaat, como é conhecido, com um osso ou um pedaço de madeira, produzindo uma batida aguda, ecoante e percussiva.

Estes sons melodiosos e repetitivos são geralmente acompanhados com letras que abordam o amor, a saudade, o humor e a caça nos ilhéus.

Para os inuítes da Gronelândia, os tambores e os cânticos personificam a sua identidade comum e criam uma continuidade entre o passado e o presente.

As práticas de percussão são vistas como símbolos de equidade e igualdade na Gronelândia. São universalmente reconhecidos como pertencendo a todos, independentemente da idade, género, estatuto social ou opiniões políticas.

Festivais do Báltico - Estónia, Letónia e Lituânia

A rica tradição de música folclórica do Báltico reúne-se em festivais de grande dimensão, que se realizam de cinco em cinco anos na Estónia e na Letónia e de quatro em quatro anos na Lituânia.

Estes grandes eventos, realizados ao longo de vários dias, chegam a reunir 40 mil cantores e dançarinos, sendo que os participantes pertencem normalmente a grupos corais e de dança amadores.

Os seus repertórios refletem a vasta gama de tradições musicais dos países bálticos, desde as antigas canções populares até aos números contemporâneos.

As celebrações tiveram origem nos coros e conjuntos musicais que foram formalizados pela primeira vez na Estónia durante o século XVIII, espalhando-se rapidamente pelas zonas rurais e urbanas.

À medida que os Estados bálticos tentavam obter uma aparência de independência da Rússia após a Primeira Guerra Mundial, os eventos tornaram-se muito populares como forma de afirmar a identidade cultural báltica.

No entanto, não conseguiram escapar durante muito tempo à influência da URSS e foram rapidamente incorporados na ideologia comunista.

Desde que recuperaram a independência, em 1991, os países bálticos adotaram várias medidas para proteger esta tradição. No entanto, face às grandes mudanças económicas e sociais que estão a ocorrer na região, existem sérias preocupações quanto ao futuro. As principais ameaças atuais resultam do êxodo rural e da consequente desagregação dos grupos amadores locais.