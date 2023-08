Fóssil de uma baleia gigantesca foi encontrado no Peru

A "baleia colossal do Peru" com cerca de 39 milhões de anos, será o animal mais pesado de que há registo.

O Peru revelou os fósseis do que poderá ser o animal mais pesado de sempre.

Denominado Perucetus colossus, ou "a baleia colossal do Peru", os fósseis maciços têm 39 milhões de anos.

Partes das vértebras da antiga criatura foram colocadas em exposição no Museu de História Natural da Universidade de San Marcos. Cada vértebra pesa mais de 100 quilos e as costelas medem quase 1,4 metros de comprimento.

Os ossos foram descobertos no deserto de Ica, a cerca de 300 quilómetros a sul de Lima. Trata-se de uma região que já foi subaquática e é conhecida pela riqueza dos seus fósseis marinhos.

Os especialistas acreditam que pesa mais do que a criatura mais pesada da atualidade - a baleia azul - devido à densidade dos ossos.

É provável que a antiga baleia tivesse uma cabeça muito pequena em comparação com o seu corpo, embora não existam ossos disponíveis para confirmar este facto. Sem dentes, é impossível dizer com certeza o que comiam, mas pensa-se que a procura de alimentos no fundo do mar era uma forte possibilidade, em parte porque os animais não conseguiam nadar rapidamente.