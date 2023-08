O que está por detrás de todos os fracassos de bilheteira deste ano?

Que lições se podem tirar de uma época de êxitos de bilheteira de verão desastrosa?

Hollywood não está na melhor das situações neste momento.

As greves dos argumentistas e dos atores continuam em pleno andamento, sem sinais de resolução antes do início da época dos festivais de outono. Isto é um problema não só para os festivais, mas também para as produtoras que procuram promover os seus filmes e iniciar potenciais campanhas de prémios. Para além dos festivais, se as greves persistirem, o calendário de estreias para 2024 também terá de ser alterado.

Depois, há o facto de 2023 ter sido, até agora, um cemitério de êxitos de bilheteira.

Para além da Barbie e deOppenheimer, quase todos os grandes filmes tiveram um desempenho inferior - sobretudo em termos de crítica e, definitivamente, de bilheteira.

Esta é uma preocupação considerável para Hollywood, pois muitos esperavam que 2023 fosse o primeiro ano pós-pandemia com um regresso aos números habituais. E os números não estão lá.

Eis algumas das razões pelas quais as grandes produções falharam este ano e as lições que Hollywood tem de aprender para garantir que os próximos anos não repetem o fiasco dos êxitos de bilheteira do verão de 2023.

Cuidado com os orçamentos, especialmente após a pandemia

Um denominador comum aos fracassos deste ano é o facto de os filmes terem tido orçamentos enormes.

Indiana Jones e o Marcador do Destinoteve um orçamento estimado em 295 milhões de dólares (270 milhões de euros), enquanto Missão Impossível - Ajuste de ContasParte I também se aproximava da marca dos 300 milhões de dólares. Velocidade Fusiosa X, o último filme da série que parece não ter fim, custou uns impressionantes 340 milhões de dólares (312 milhões de euros), o que faz dele o oitavo filme mais caro de todos os tempos, atrás de filmes como Star Wars: O Despertar da Força, vários filmes dos Vingadores e Avatar: O caminho da Água.

Se colocarmos o valor de Velocidade Fusiosa X em perspetiva, podia-se ter feito duas vezes Mad Max: Estrada da Fúria ou produzido Frozen e Frozen II e ainda sobrar uns trocos.

Quando se aceita que um êxito de bilheteira precisa de arrecadar mais do dobro do seu orçamento de produção para ser considerado um êxito comercial (mais o extra gasto para comercializar os filmes), o objetivo de atingir a rentabilidade nas salas de cinema torna-se mais difícil de alcançar.

Os títulos de 2023 acima mencionados falharam neste aspeto. Tanto Indiana Jones e o Marcador do Destino como Missão Impossível - Ajuste de Contas Parte Ipareciam ser êxitos garantidos, mas podem perder mais de 100 milhões de dólares cada um. Quanto a Shazam! Fúria dos Deuses, perdeu cerca de 150 milhões de dólares, e The Flash terminou a sua exibição nos cinemas com uma receita bruta de 268 milhões de dólares em todo o mundo, com um orçamento originalmente indicado como sendo de 220 milhões de dólares (mas aparentemente mais próximo dos 300 milhões) e uma campanha de marketing de 150 milhões. O filme pode ter registado perdas superiores a 200 milhões de dólares.

Isto mostra que quanto maiores são os orçamentos, maiores são os problemas. Especialmente num cenário pós-pandémico, uma vez que os hábitos do público mudaram radicalmente desde a COVID-19.

Embora a recuperação esteja a caminho, como Barbenheimer provou, ainda não houve a corrida de volta às salas que muitos esperavam.

Além disso, os filmes chegaram aos serviços de streaming mais rapidamente desde a pandemia, e esse intervalo mais curto entre o lançamento nos cinemas e a disponibilidade em streaming não só diminui o potencial de receitas no grande ecrã, como parece ter habituado o público a esperar pelo lançamento do filme para o ver em casa. Ainda mais quando se trata de um filme que não convenceu completamente.

Barbie e Oppenheimer são exceções à regra, apenas porque foram comercializados com sucesso e vendidos como um evento imperdível.

Se não houver esse incentivo, porquê pagar um bilhete de cinema? A crise do custo de vida reduziu o rendimento disponível para ir ao cinema e as pessoas têm de escolher mais cuidadosamente o que querem ver no grande ecrã, especialmente com a inflação e o aumento dos preços.

Uma noite com a família no cinema é agora cara - de forma alarmante se estivermos a ver em 3D, IMAX ou se acrescentarmos os custos dos aperitivos.

Se as condições económicas globais melhorarem, o cenário poderá mudar a favor das salas de cinema. Mas, por agora, gastar dinheiro em vários filmes por mês parece uma tarefa difícil.

O pico de cansaço dos**franchises e o problema da Disney**

Quer se trate da Marvel e do seu Universo Cinematográfico (MCU) ou da DC com os seus rendimentos cada vez menores, os universos alargados e os franchises estabelecidos estão a tornar-se cansativos.

Não é possível acompanhar todas as narrativas se não tivermos visto todos os episódios anteriores - no grande e no pequeno ecrã. Isto é especialmente verdade com as histórias omnipresentes do multiverso que povoam a maioria dos filmes da MCU / DC neste momento.

Os filmes de super-heróis são particularmente culpados a este respeito, e parece que nenhum deles, hoje em dia, consegue contentar-se com uma estrutura tradicional e autónoma de início-meio-fim.

Missão: Impossible - Ajuste de Contas também provou que o franchise M:I está a dar sinais de estar a ficar sem ideias - o que é uma pena, tendo em conta que estava a contrariar a tendência do franchise e a ir de vento em popa até 2023.

Por outro lado, embora não tenha sido surpreendente que Transformers:A Ascensão dos Monstros não tenha despertado muito apetite, muito mais desconcertante foi Indiana Jones e o Marcador do Destino .

Por falar nisso, chegamos à campanha em curso para refazer os seus filmes clássicos de ação ao vivo.

Não era uma boa ideia quando começaram em 2010 com Alice no País das Maravilhas, e não é uma boa ideia agora. Infelizmente, a péssima versão de Tim Burton do clássico foi um sucesso de bilheteira de mil milhões de dólares na altura, e isso deu à Disney incentivo suficiente para analisar todo o seu catálogo sem grande cuidado ou reflexão - e apenas com cifrões nos olhos e "Remake everything!" nos lábios.

A Bela e o Monstro, Dumbo, O Rei Leão, Mulan, Pinóquio - todos lançados como um relógio, e todos completamente derivados dos originais. (Leia-se: criativamente falidos que nunca deveriam ter visto a luz do dia).

Este ano, A Pequena Sereia foi mais um remake sem inspiração (e com um aspeto muito feio) que fez com que toda a gente fizesse a mesma pergunta depois de todos os remakes de live-action da Disney: Porquê desperdiçar o meu tempo com estes remakes quando podia estar a ver o original, que é muito melhor?

E ainda não acabou, com o próximo remake de Branca de Neve e os Sete Anões a chegar aos grandes ecrãs no próximo ano.

A lição que Hollywood precisa de aprender aqui é que nem tudo precisa de um universo cinematográfico. Fizeram sentido durante algum tempo e funcionaram devido a um planeamento decente; agora, o público está a ter uma overdose e estes filmes interligados parecem apenas o trabalho de produtores e estúdios ávidos de dinheiro, em piloto automático. A Disney, em particular, precisa de compreender nesta altura que confiar em nomes e franchises pré-existentes para produzir cópias sem alma de filmes melhores já não é sinónimo de sucesso.

O público já está informado e está claramente farto.

Infelizmente, já ultrapassámos o ponto de não retorno, pois no próximo ano vamos ter uma sequela dupla de Branca de Neve e Rei Leão, Moana de Thomas Kail, Bambi de Sarah Polley e uma série de outros remakes.

A lição a tirar de Barbenheimer

Há alguma boa notícia no meio disto tudo?

Sim: Barbenheimer, que ultrapassou todas as expectativas de bilheteira.

Barbie, de Greta Gerwig, trouxe algo de novo com o seu olhar feminista sobre o popular brinquedo. Atinge 1,18 mil milhões de dólares em todo o mundo (com um orçamento de 145 milhões de dólares e uma etiqueta de marketing ainda maior de 150 milhões de dólares) e está a caminho de se tornar o lançamento de maior bilheteira de 2023.

Oppenheimer também tem sido um sucesso retumbante, arrecadando mais de $ 722 milhões em todo o mundo com um orçamento de produção de $ 100 milhões. Nada mau para um psicodrama de mais de 3h sobre a invenção da bomba atómica, que não é propriamente um entretenimento no sentido tradicional. Sem dúvida, o filme mostrou que o público está a afastar-se dos êxitos de bilheteira sem graça.

Tanto Gerwig como Christopher Nolan deram ao público uma razão para gastar o seu dinheiro, sobretudo porque os seus filmes os tratam como seres inteligentes que devem ser recompensados com experiências significativas nas salas de cinema. Algo que muitos blockbusters não conseguem fazer.

Sim, haverá sempre espaço para filmes do tipo "pastilha elástica para o cérebro", mas se a temporada de êxitos de bilheteira de 2023 nos ensinou alguma coisa, é que o público está ávido de filmes originais e de novas abordagens, com bons guiões e uma nítida falta de disparates.

A paisagem continua a mudar e resta saber se Hollywood ouve a mensagem clara de que o público quer novas histórias. No entanto, o fenómeno Barbenheimer não pode ser ignorado e mostra que, se Hollywood quer recuperar, ter gente nas cadeiras e dinheiro nos bolsos, talvez tenha de repensar os seus planos a longo prazo para dominar as bilheteiras, bem como aceitar algumas exigências simples: paguem aos vossos argumentistas; tratem-nos a eles e aos atores com respeito; não se deixem enganar pensando que o público não está atento aos perigos da IA na produção cinematográfica; deem à vossa equipa de efeitos especiais o tempo e o dinheiro necessários para aperfeiçoar a sua arte, se vão depender excessivamente da computação gráfica; e, acima de tudo, deem aos clientes a inteligência suficiente.

Se estas exigências forem, pelo menos, ouvidas - e, na melhor das hipóteses, satisfeitas -, então talvez a explosão de êxitos de bilheteira do verão de 2023 tenha sido necessária.