Apesar das greves em curso em Hollywood, algumas estrelas de renome vão fazer a viagem ao Lido este ano. Saiba como.

O Festival de Cinema de Veneza arranca na quarta-feira, em plena greve de argumentistas e atores em Hollywood.

Embora muitos receassem que este facto significasse um menor número de grandes produções norte-americanas no alinhamento da competição, o programa original saiu praticamente ileso.

No entanto, este ano não haverá tantos atores de renome a passar pela passadeira vermelha do Lido, devido às greves em curso e às restrições impostas aos membros do sindicato, nomeadamente a não promoção de projetos.

Apesar disso, foi oficialmente confirmado que Adam Driver, Jessica Chastain, Caleb Landry Jones e Mads Mikkelsen estão entre as estrelas a marcar presença no festival este ano.

O festival confirmou que Driver é esperado na passadeira vermelha do Lido para promover Ferrari, de Michael Mann, no qual interpreta a personagem titular, o pioneiro italiano das corridas de automóveis Enzo Ferrari; Chastain vai promover Memory, de Michel Franco, o seu primeiro papel desde a sua interpretação vencedora de um Óscar em The Eyes of Tammy Faye (2021); Landry Jones promoverá Dogman, de Luc Besson; Mikkelsen representará The Promised Land,_do realizador dinamarquês Nikolaj Arcel.

Também são esperados no Lido Cailee Spaeny e Jacob Elordi, que interpretam Priscilla e Elvis Presley em Priscilla, de Sophia Coppola, bem como a própria Priscilla Presley.

Todos os filmes acima referidos obtiveram isenções provisórias do SAG-AFTRA, uma vez que são produções independentes que não foram produzidas por membros da AMPTP.

Os elencos de filmes de estúdio como The Killer, Maestro e Poor Things - todos a estrear na competição este ano - não são esperados no Lido.

De acordo com a agência noticiosa italiana ANSA, é provável que Kiefer Sutherland esteja no Lido para homenagear o último filme de William Friedkin, o drama jurídico The Caine Mutiny Court Martial, apesar de ser produzido pela Showtime e pela Paramount Global, que é membro da AMPTP.

Entre os cineastas que, segundo os rumores, estarão presentes este ano contam-se David Fincher, Sofia Coppola, Ava DuVernay, Michael Mann, Yorgos Lanthimos e Woody Allen.

O festival contará com um contingente de talentos internacionais, incluindo o ícone de Hong Kong Tony Leung, que será homenageado com um prémio de realização vitalícia. A atriz Valerie Lemercier está entre os talentos franceses presentes para Coup De Chance, de Allen, e o filme The Palace, de Roman Polanski, será representado por Fanny Ardant e Joaquim de Almeida.

O 80º Festival de Cinema de Veneza começa na quarta-feira, 30 de agosto, e prolonga-se até 9 de setembro. O festival abre com o filme italiano de ação da Segunda Guerra Mundial, Comandante, que substitui o filme de abertura original Challengers, com Zendaya, um filme retirado devido às greves.

Fique atento à Euronews Culture para uma cobertura completa do festival, incluindo críticas diárias aos filmes.