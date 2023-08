Alemanha abandonou a investigação sobre as acusações de abuso sexual feitas contra Till Lindemann.

Em junho, o Ministério Público de Berlim abriu um inquérito contra Till Lindemann, o vocalista da banda de heavy metal alemã Rammstein, alegando "crimes sexuais e distribuição de estupefacientes."

Agora, os procuradores anunciaram o abandono da investigação, alegando não existirem provas suficientes para sustentar as alegações.

Durante o verão, várias mulheres afirmaram ter sido drogadas e recrutadas para se envolverem em atividades sexuais com Lindemann, de 60 anos, em festas pós-concerto dos Rammstein.

Lindemann sempre negou as alegações e os seus advogados consideraram-nas "sem exceção, falsas". Na semana passada, a sua equipa de advogados afirmou que iria "tomar imediatamente medidas legais em resposta a todas essas acusações."

O escândalo rebentou depois de uma fã de 24 anos da Irlanda do Norte ter publicado nas redes sociais que tinha sido drogada e pedida em casamento por Lindemann numa festa nos bastidores em Vilnius.

Na sequência das acusações, escreveu um tweet: “gostaria de esclarecer novamente. O Till NÃO me tocou. Ele aceitou que eu não quisesse ter relações sexuais com ele. Nunca afirmei que ele me violou."

Membros de grupo suíço de direitos das mulheres manifestam-se antes da abertura de concerto dos Rammstein no Estádio Wankdorf em Bernon, 17 de junho de 2023. AFP

No entanto, uma vaga de histórias semelhantes começou a surgir em plataformas como o Twitter, o Instagram e o YouTube.

Na sequência das acusações, a sede da banda em Berlim foi vandalizada. As autoridades policiais confirmaram o incidente contra a propriedade da banda de heavy metal. Os ativistas partiram janelas, pintaram graffitis e escreveram "No stage for perpetrators” (Não há palco para perpetradores).

Em julho, antes das datas de Berlim da digressão dos Rammstein, uma petição intitulada "No Stage for Rammstein" reuniu mais de 75 mil assinaturas, exigindo que os Rammstein não atuassem. No entanto, os espetáculos prosseguiram como previsto, com o senador da Cultura de Berlim, Joe Chialo, a declarar que, apesar de estar "do lado das vítimas", "legalmente não há substância."