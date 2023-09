Deseja mergulhar no mundo da arte e da cultura europeias este outono, mas não sabe ao certo o que está a acontecer e o que vale a pena ver? Nós tratamos de tudo.

O outono está quase a chegar, trazendo consigo temperaturas mais baixas e noites mais longas. Que melhor altura para mergulhar no mundo da arte que a Europa tem para oferecer?

PUBLICIDADE

Aqui na Euronews Culture, assumimos a responsabilidade de sermos os seus guias. Selecionámos meticulosamente uma seleção das melhores exposições e feiras de arte do continente, para que esteja bem informado e não perca nada!

Desde a audaciosa arte performativa de Marina Abramović até às obras-primas intemporais do artista norueguês Edvard Munch, estes espetáculos são nada menos do que imperdíveis.

Sem mais demoras, vamos a isso!

"Edvard Munch - Magic of the North" na Berlinische Galerie (Berlim, Alemanha)

Edvard Munch - 'Vermelho e Branco', 1899–1900 MUNCH, Oslo / Halvor Bjørngård

Todos conhecemos Edvard Munch pelo seu icónico quadro "O Grito", mas o seu impacto artístico foi muito além dessa obra-prima. O artista norueguês desafiou os seus contemporâneos com a modernidade radical das suas pinturas, especialmente em Berlim, onde exerceu uma grande influência na viragem do século. A próxima exposição, a ser inaugurada na Berlinische Galerie, tece de forma intrincada a história da profunda relação de Munch com Berlim, contada através de uma série de pinturas, gravuras e fotografias. Durante o período de 1892 a 1933, Munch participou em cerca de 60 exposições em Berlim, provando que a cidade era um dos mais importantes pontos de encontro europeus na carreira de Munch. A exposição apresenta cerca de 80 obras-primas de Edvard Munch, bem como trabalhos de outros artistas como Walter Leistikow e Akseli Gallen-Kallela.

Edvard Munch - Magic of the North" abre a 15 de setembro de 2023 e prolonga-se até 22 de janeiro de 2024.

"Louise Bourgeois - Persistent Antagonism" no Palácio Belvedere (Viena, Áustria)

Louise Bourgeois - 'Confrérie', 1940 The Easton Foundation / Bildrecht, Vienna 2023

Aracnofóbicos, cuidado! No âmbito da celebração dos 300 anos do Belvedere, as opulentas galerias barrocas do palácio acolherão uma exposição deslumbrante dedicada às pinturas hipnotizantes da artista franco-americana Louise Bourgeois. A exposição centra-se nas suas evocativas pinturas surrealistas da década de 1940, que dialogarão com um conjunto cuidadosamente selecionado das suas esculturas, instalações e desenhos, abrangendo a totalidade da sua carreira. Embora seja mais conhecida pelas suas gigantescas esculturas de aranhas em bronze, foi no domínio das suas pinturas a óleo, realizadas entre 1938 e 1949, que a artista forjou a sua linguagem artística distintiva que cativaria a sua imaginação ao longo das sete décadas seguintes. A exposição marca a primeira vez que estas pinturas serão exibidas como um conjunto de obras na Europa e é a primeira grande exposição do trabalho de Bourgeois em Viena numa geração. É melhor comprar já os seus bilhetes!

"Louise Bourgeois - Persistent Antagonism" abre a 22 de setembro de 2023 e decorre até 28 de janeiro de 2024.

'Marina Abramović' na Academia Real das Artes (Londres, Reino Unido)

Um ícone mundial da arte e uma pioneira da arte performativa – Marina Abramović cativou o público ao ultrapassar os limites do seu corpo e mente, nos últimos 50 anos Royal Academy of Arts / Marina Abramović

Marina Abramović, uma figura icónica no mundo da arte e uma pioneira na arte da performance, tem hipnotizado continuamente o público ao longo de cinco décadas através das suas explorações inovadoras dos seus limites físicos e mentais. Um dos seus primeiros trabalhos, "Rhythm 0", destaca-se como um excelente exemplo: Abramović fez um convite aberto ao público, encorajando-o a interagir com ela da forma que quisesse - uma proposta ousada que culminou infamemente num caso em que uma arma carregada foi apontada à sua cabeça. Nesta nova grande exposição, organizada na conceituada Royal Academy, os pontos fulcrais da ilustre carreira de Abramović são trazidos à vida através de uma coleção de esculturas, vídeos, instalações e performances. Nomeadamente, obras seminais como "The Artist is Present" serão revitalizadas através da utilização de imagens de arquivo. Em complemento, uma seleção de outras peças será reencenada pela geração seguinte de artistas de performance, indivíduos bem versados na metodologia distintiva de Marina Abramović. Esta é imperdível.

"Marina Abramović" abre a 23 de setembro de 2023 e decorre até 1 de janeiro de 2024.

'Picasso: lo sagrado y lo profano', no Museu Thyssen-Bornemisza (Madrid, Espanha)

Pablo Picasso - 'El Hombre del Clarinete', 1911-12 Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid

A vontade incessante de Pablo Picasso de reinventar a sua arte e de ultrapassar fronteiras é evidente no seu espírito inovador e na sua reinterpretação da história artística. Por ocasião do 50.º aniversário da morte do artista espanhol, a exposição "Picasso: lo sagrado y lo profano" destaca a audácia do artista na abordagem de temas clássicos e judaico-cristãos, integrando perfeitamente elementos do passado na sua obra e contemplando a essência da pintura. Com cerca de 30 quadros distribuídos por três galerias, a exposição justapõe as obras de Picasso com as de El Greco, Rubens e outros. Explora o retrato, assuntos domésticos e temas contrastantes como a paixão e a violência, oferecendo uma visão da história e do presente.

PUBLICIDADE

"Picasso: lo sagrado y lo profano", inaugura a 4 de outubro de 2023 e prolonga-se até 14 de janeiro de 2024.

Anish Kapoor - Untrue Unreal" na Fondazione Palazzo Strozzi (Florença, Itália)

Anish Kapoor - 'To Reflect an Intimate Part of the Red' 1981 Oliver Santana/Palazzo Strozzi

A partir de 7 de outubro, o ilustre Palazzo Strozzi, em Florença, apresentará uma exposição notável com criações recentes e peças consagradas do artista britânico-indiano Anish Kapoor. Considerado um dos artistas vivos mais influentes da atualidade, Kapoor transformou de forma indelével a paisagem da escultura contemporânea. No centro desta exposição encontra-se um ponto focal notável: uma escultura inteiramente nova, de grande escala, meticulosamente trabalhada para se harmonizar com o pátio renascentista do Palazzo Strozzi. Para além desta peça central, cada galeria da exposição guiará os visitantes através de uma odisseia imersiva que engloba o percurso artístico multifacetado de Kapoor. Esta viagem percorrerá as suas sinuosas esculturas espelhadas, as suas intensas instalações carmesim e as suas famosas criações "Vantablack".

Anish Kapoor - Untrue Unreal" abre a 7 de outubro de 2023 edecorre até 4 de fevereiro de 2024.

"El Greco / Tino Seghal" no Centro Botín (Santander, Espanha)

El Greco - 'Adoração dos Pastores' Centro Botín/El Greco

O Centro Botín apresenta uma exposição única intitulada "El Greco / Tino Sehgal", que estabelece um diálogo entre a icónica pintura de El Greco "A Adoração dos Pastores" da coleção da Fundacão Botín e uma nova obra ao vivo do artista alemão/indiano Tino Sehgal. A peça inovadora de Sehgal, intitulada "This youiiyou", aborda os cuidados intergeracionais e as ligações emocionais. A obra-prima de El Greco, originalmente parte de um retábulo em Toledo, apresenta uma representação central do Menino Jesus rodeado pela Virgem Maria, São José e pastores adoradores, irradiando uma aura profunda. A obra de Sehgal transforma este tema, realçando os gestos intrincados e as interações de cuidados entre gerações. A exposição desenrola-se no espaço aberto da galeria de Renzo Piano no Centro Botín, estabelecendo uma ligação intemporal entre temas históricos e contemporâneos.

"El Greco / Tino Seghal" inaugura a 7 de outubro de 2023 e prolonga-se até11 de fevereiro de 2024.

PUBLICIDADE

"1-54 Contemporary African Art Fair" na Somerset House (Londres, Reino Unido)

Trevor Stuurman - 'Tongoro beauty 5', 2022, Trevor Stuurman/THK Gallery

A Feira de Arte Africana Contemporânea 1-54 está de regresso à Somerset House, em Londres, marcando a 11.ª edição do evento. Com mais de 60 expositores internacionais, representando 31 países, a feira de arte apresenta o melhor da arte contemporânea africana e da diáspora africana. Entre eles, 14 galerias estão a participar pela primeira vez, incluindo a Affinity Gallery de Lagos, Nigéria, e a Efie Gallery do Dubai, EAU. A exposição permitirá aos visitantes mergulhar numa variedade de meios, desde a pintura e a fotografia a instalações gigantes, apresentando artistas consagrados como a fotógrafa da Costa do Marfim Joana Choumali e talentos emergentes como Josué Comoe. Uma das peças em destaque inclui o trabalho mais ambicioso do artista marroquino Amine El Gotaibi até à data: "Illuminate the Light" - composto por doze esculturas individuais de romã, criadas em colaboração com a Galeria MCC em Marraquexe, Marrocos.

A "1-54 Contemporary African Art Fair" abre a 12 de outubro de 2023 e decorre até 15 de outubro de 2023.

"Turning Heads: Bruegel, Rubens and Rembrandt" no Museu Real de Belas Artes (Antuérpia, Bélgica)

Vermeer - 'Girl with the Red Hat' (1664-67) National Gallery of Art

Depois da exposição pioneira e recordista de Vermeer no Rijksmuseum, o Museu Real de Belas Artes de Antuérpia está agora a mudar o foco. Desta vez, não se centra apenas nas obras do próprio mestre holandês, mas também num conjunto distinto que inclui artistas de renome como Rembrandt, Peter Paul Rubens e Pieter Bruegel, o Velho. Esta coleção centra-se no aparecimento de um novo género artístico, o estudo da cabeça. Durante o século XVII, o interesse pela "tronie", um termo holandês arcaico que significa "rosto", aumentou. "Turning Heads" no KMSKA reúne um conjunto impressionante de 76 obras-primas requintadas, provenientes de coleções belgas e internacionais, todas centradas neste tema. A exposição promete levar os espetadores numa viagem através da evolução do género tronie, desde o início do século XV até ao século XIX.

"Turning Heads: Bruegel, Rubens and Rembrandt" abre a 20 de outubro de 2023 e prolonga-se até 21 de janeiro de 2024.

"David Hockney: Drawing from Life" na National Portrait Gallery (Londres, Reino Unido)

David Hockney's portrait of Harry Styles David Hockney / National Portrait Gallery

Curioso para saber como o icónico pintor britânico David Hockney poderia capturar a imagem de Harry Styles numa tela? A sua curiosidade está prestes a ser satisfeita com a próxima grande exposição que será inaugurada na National Portrait Gallery, em Londres. Outros retratos expostos em "Drawing from Life" serão da falecida mãe de Hockney, Laura Hockney; da designer de moda Celia Birtwell; do curador e antigo companheiro do artista Gregory Evans; e de várias pessoas da comunidade local da Normandia. Esta exposição já tinha sido apresentada na National Portrait Gallery durante 20 dias em 2020, mas foi adiada devido à pandemia. Para além das 33 novas obras, haverá também desenhos feitos com lápis de cor, criados por Hockney em Paris no início da década de 1970, bem como uma seleção de desenhos da década de 1980, quando o artista criou um autorretrato todos os dias durante dois meses.

PUBLICIDADE

"David Hockney: Drawing from Life" é inaugurada a 2 de novembro de 2023 e fica patente até 21 de janeiro de 2024.

"Claude Gillot - Comedies, fables & arabesques" no Museu do Louvre (Paris, França)

Claude Gillot - 'Scène de pantomime : Arlequin esprit follet' Museu do Louvre / Grand Palais / Suzanne Nagy

O artista francês Claude Gillot era "pau para toda a obra", destacando-se em várias disciplinas, incluindo a pintura, a gravura em metal e o design de teatro. Sob a orientação de Jean-Antoine Watteau, Gillot desenvolveu as suas capacidades artísticas. No entanto, foram os seus desenhos rococó fantasiosos que captaram verdadeiramente a admiração da burguesia parisiense. No centro da sua obra artística encontra-se uma coleção substancial de desenhos que testemunham o seu fascínio pela essência cómica da Comédia Italiana, caracterizada por pantomimas, acrobacias e figuras de travestis. Uma das próximas exposições no prestigiado Museu do Louvre constitui a mais ambiciosa homenagem jamais dedicada a Gillot, abrangendo cerca de 90 das suas obras. Esta exposição não só apresenta a atual e mais extensa coleção de peças de Gillot do Louvre, como também conta com empréstimos de instituições de prestígio como a Morgan Library & Museum, o Metropolitan Museum of Art em Nova Iorque, a Biblioteca Real da Bélgica e o Musée d'Art.

"Claude Gillot - Comedies, fables & arabesques" inaugura a 9 de novembro de 2023 e prolonga-se até 12 de fevereiro de 2024.