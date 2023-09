Uma dedicada professora de dança oriental em Paris tornou-se recentemente numa sensação no Instagram da noite para o dia. O seu objetivo agora é usar a plataforma para desmistificar ideias erradas sobre esta antiga forma de arte.

No coração de França, onde a arte e a cultura convergem nas ruas de paralelepípedos de Paris, uma forma de arte hipnotizante tem vindo a prosperar discretamente há anos - a dança do ventre.

PUBLICIDADE

Esta dança milenar, com raízes em várias culturas do Médio Oriente e do Norte de África, é uma celebração da feminilidade, da auto-expressão e do poder.

Uma instrutora desta dança tradicional que está determinada a espalhar esta mensagem é Marine Scardina, há mais de seis anos ensina apaixonadamente dança oriental a mulheres de diversas origens em Paris.

A sua missão é inspirar as alunas a reconectarem-se com os seus corpos e a redescobrirem a sua feminilidade inata.

Tornar-se uma sensação viral

A screenshot of Marine's instagram profile Credit: Instagram

O caso de amor de Scardina com a dança do ventre começou quando teve a primeira aula.

"É uma dança que eu amo apaixonadamente. Não sei bem como o explicar. Acho que foi algo que ressoou em mim, que já estava lá, em mim, sem eu o saber. E no dia em que tive a minha primeira aula, foi uma revelação", diz ela.

O percurso de Scardina ganhou um rumo inesperado quando se tornou uma sensação viral no Instagram. Ela reflecte sobre este aumento de popularidade: "Em novembro passado, passei de 1500 para 130 000 seguidores no Instagram, no espaço de algumas semanas, foi uma loucura.

"Deu-me imediatamente muita visibilidade. Recebi mensagens de mulheres de todo o mundo. Centenas e centenas de mensagens todos os dias", explica.

Scardina descobriu que durante as sessões de treino, que gravava frequentemente com os seus alunos, documentava sequências que nem sempre eram executadas na perfeição, revelando imperfeições na sua técnica.

"Creio que isto criou um fenómeno em que as mulheres se aperceberam de que era acessível; pensaram: 'Eu também posso praticar dança oriental'."

Desmistificar a arte da dança do ventre

Marine pictured dancing alongside her students in front of the Eiffel Tower Credit: Bahtiyar Kucuk

No entanto, existe uma crença generalizada e errada em torno da dança do ventre.

Muitas pessoas ainda a vêem como uma dança concebida apenas para satisfazer o olhar masculino, descartando-a como uma forma de sedução em vez de a apreciarem como uma forma de arte genuína.

PUBLICIDADE

Para Marine, a dança é muito mais do que isso.

"É maravilhoso ver as pessoas reconciliarem-se com o seu corpo, com a sua feminilidade. É algo realmente bonito de se ver. De facto, nas nossas sociedades, temos tendência a esmagar a criatividade e a feminilidade. E a dança oriental permite-nos reconciliarmo-nos com tudo isso", acrescenta.

Destaca também a diversidade da forma de arte: "É uma dança que se pode fazer de uma forma muito suave e sensual, mas também de uma forma com percussão, algo muito mais explosivo, ou pode-se procurar no folclore algo mais tradicional".

Uma das alunas de Marine, Fadwa, exprime de forma eloquente o poder transformador da dança do ventre: "Apercebemo-nos de que, ao dançar, aprendemos muito sobre nós próprios, aprendemos a conhecer-nos, aprendemos a saber o que nos move. É algo muito libertador. Tomamos consciência do nosso corpo porque, quando dançamos, prestamos atenção aos nossos dedos, aos nossos olhos, aos nossos ombros, aos nossos dedos dos pés. Prestamos atenção a tudo isso, por isso tomamos consciência do nosso corpo".