Luc Besson: "Dogman" tem uma honestidade desarmante

Realizador falou sobre o último filme em entrevista à Euronews.

David Moriquand, Euronews - "Dogman" tem sido descrito como o seu filme de "regresso." O que pensa dessa descrição, tendo em conta que o seu último filme ("Amma") data de 2019, o que não foi assim há tanto tempo?

Luc Besson, realizador - não me incomoda. Não presto muita atenção a isso. Penso que este filme se inscreve na linha de certos filmes que fiz no passado, por isso penso que, para muitas pessoas, "Dogman" representa um regresso a esses dias. Estamos mais próximos de "Léon", não de "Joana d'Arc" ou de "Lucy." O "regresso" descritivo tem mais a ver com um regresso ao tom de "Subway", "Nikita", "Léon."

David Moriquand, Euronews - o ditado diz que nunca se deve trabalhar com crianças ou animais. Já fez as duas coisas, e com "Dogman", como o título sugere, há muitos cães. A rodagem foi difícil com a impressionante presença canina e houve alguma surpresa ao trabalhar com o(s) melhor(es) amigo(s) do homem?

Luc Besson, realizador - não sei quem disse essa frase, mas parece que eles são preguiçosos. Não é por as coisas serem difíceis que não as devemos fazer.

David Moriquand, Euronews - penso que foi W.C. Fields.

Luc Besson, realizador - ainda bem para ele. O mais difícil é trabalhar com maus atores. É mais difícil trabalhar com maus atores do que com bons cães. Não é o mesmo tipo de trabalho. Os cães são livres, assim como as crianças. Lembro-me de trabalhar com a Natalie Portman no filme "Léon." Ela tinha 11 anos e o que eu não tinha previsto era que, ao fim de 30 minutos de filmagens, ela diria: "pronto, estamos a parar." Estamos a parar? Uma filmagem dura nove horas. Ela dizia que queria brincar. Então, comprávamos jogos e parávamos a cada 40 minutos, mais ou menos, para jogar porque era preciso. De certa forma, com os cães é a mesma coisa. Com os cães, é preciso organizar este caos permanente - porque 115 cães é muito. Mas implica organização para criar estes pequenos milagres. Sabe-se que vai ser uma filmagem longa, com 23 treinadores de cães a gritarem todos ao mesmo tempo.

David Moriquand, Euronews - deve ter sido cansativo.

Luc Besson, realizador - sim, na primeira semana, o meu produtor disse-me ao fim de dois dias: "Luc, nunca vamos conseguir fazer isto. Vamos atrasar-nos três semanas com todo este caos." Mas como já tinha filmado com golfinhos e polvos, eu disse-lhe: "Espera um pouco antes de entrares em pânico e, passados alguns dias, habituas-te e entras no ritmo das coisas."

David Moriquand, Euronews - por falar em atores, foi abençoado com Caleb Landry Jones para o papel de Douglas, que está em grande forma. E quando esteve na conferência de imprensa em Veneza, falou com um sotaque escocês, pois estava a tirar uma folga de uma filmagem. Ele é tão intenso em pessoa como é nas filmagens?

Luc Besson, realizador - tive muita sorte em conhecer o Caleb, porque este filme não é possível sem um ator excecional. Mas ele é adorável e incrivelmente gentil. Ele é um pouco formiga - e o que eu quero dizer com isso é que ele trabalha muito e isso pode dar a impressão de que ele é louco ou excessivamente intenso, mas na realidade não é nada disso. Como disse, em Veneza, ele tirou um tempo para uma filmagem que se passa no século XV na Escócia, creio eu, e não queria deixar a sua personagem para trás. Em "Dogman," Caleb passou cinco meses numa cadeira de rodas. Ele veio dos Estados Unidos com a cadeira de rodas - no hotel, à noite, ele estava na cadeira de rodas e andava frequentemente com um andar estranho. As pessoas perguntavam a si próprias que doença é que ele tinha. É a sua forma de estar ali, de se empenhar. Ele não quer sair muito da personagem. Não sai todas as noites às 19:00h da noite para ir a uma festa. Acho que ele tem medo de perder a personagem e tenta ficar com ela o máximo de tempo possível. É um ator intenso e maravilhoso.

David Moriquand, Euronews - um aspeto do filme que apreciei foi a banda sonora. Trabalha mais uma vez com o compositor Eric Serra, com quem já trabalhou em "Nikita", "Léon" e em "O 5º Elemento." O que é que faz com que esta parceria continue a funcionar após todos estes anos?

Luc Besson, realizador - a música é o segundo diálogo. (...) Quando estou no estúdio, falamos sobre os temas e muitas vezes acrescento canções de reserva para mostrar onde preciso do diálogo musical. Assim, por exemplo, na primeira cena, quando a psicóloga diz a sua profissão e Douglas ouve, ele vira-se. Não diz nada, mas a música está lá para dizer o que não é dito - "Então, é psiquiatra - vamos ver como lida comigo!" Não há diálogo, mas há um crescendo musical que transmite que ele se está a oferecer a ela e a dizer: "o que é que achas disto?"

David Moriquand, Euronews - há ainda a escolha das canções, com um pouco de Edith Piaf, Django Reinhardt, Eurythmics, Miles Davis, Marlene Dietrich. É uma mistura eclética.

Luc Besson, realizador - a personagem de Douglas está a sofrer e quando finalmente é contratado como artista no cabaré, onde pode brincar a ser outra pessoa, é obrigado a encontrar intérpretes "estáticos" - porque não se pode mexer. A partir daí, pensei em intérpretes estáticos - Edith Piaf é estática, e o cenário obrigou-me a encontrar artistas específicos. E funcionou, porque Piaf tem um grande repertório emocional. Além disso, Piaf é a memória da mãe de Douglas, que costumava tocar-lhe velhas canções europeias em criança. Por isso a escolha de Piaf, Charles Trenet, Django Reinhardt - e a seleção destes artistas intervém no facto de não dar ao filme um determinado período de tempo. Isso foi importante para mim. Até os figurinos são muito vintage, por isso não se sabe se estamos nos anos 80, nos anos 2000 ou nos anos 2020. Queria uma qualidade intemporal. Tenho sempre cuidado com estas coisas, porque certos aspetos podem fazer com que o filme envelheça mais devagar. Quanto aos Eurythmics, estava a ouvi-los no carro, e quando um realizador está a preparar um filme ou a filmar, está completamente na sua bolha, passa cerca de 23 horas do dia a pensar no filme. E quando os Eurythmics estavam na rádio, com a letra "Some of them want to abuse you / Some of them want to be abused" - é o filme em poucas palavras.

David Moriquand, Euronews - esteve em Veneza, onde o filme estreou, e muitas pessoas estavam a falar sobre o facto de o filme ter sido selecionado e sobre as acusações feitas contra si. Foi considerado inocente das acusações e, no entanto, isso parece ter manchado o lançamento do filme.

Luc Besson, realizador - as pessoas fazem o que querem fazer. O sistema judicial pode não ser perfeito, mas é insubstituível. Só há um, e temos de nos curvar a ele. A justiça deu cinco voltas - o inquérito, o recurso, a anulação do veredicto. Se alguém não quer respeitar a justiça e o seu veredicto, isso é com ele. Mas a justiça mediática e a justiça popular não são justiça.

David Moriquand, Euronews - tem a impressão de que as pessoas hoje em dia julgam antes de conhecer ou mesmo de ver?

Luc Besson, realizador - penso que a causa é justa e correta. Claro que sim. Mas todas as causas têm de se defender com dignidade. Não se pode defender uma causa com mentiras - isso não é possível. Uma causa precisa de ser justa e imparcial, caso contrário perde o seu significado. Mas, e digo isto com gentileza, estou aqui para falar sobre o filme e, ao fim de algum tempo, fico farto de ser questionado sobre isto - a anulação do veredicto já foi há seis meses.

David Moriquand, Euronews - é justo. Voltando ao filme, "Dogman" é a sua 20ª longa-metragem e já abordou vários géneros - ação, animação, ficção científica. Há algum género que ainda não tenha experimentado e que gostasse de fazer?

Luc Besson, realizador - não, porque não funciono em função do género. Estou mais ligado a impulsos emocionais de situações e personagens, quando, de repente, digo a mim próprio: quero fazer isto. Não penso: "oh, já fiz este género de filme antes, por isso não o devo fazer." O género é secundário para mim - o que é importante é o apelo emocional de uma personagem. Porque depois de ver um filme, é isso que fica - esse impacto emocional que a personagem nos deixou. Lembramo-nos da personagem de "Léon" - uma coisa grande e alta que é ligeiramente estúpida, que não sabe ler nem escrever, mas que mata. "Forest Gump", por exemplo, deixa uma marca emocional. Não nos lembramos necessariamente do filme, mas lembramo-nos da marca. Sei que nunca faria um western, por exemplo, para responder à sua pergunta. E há alguns géneros, como a comédia musical, que não me dizem nada. Um western musical estaria fora de questão.

David Moriquand, Euronews - sempre gostei de "O 5º Elemento", por exemplo, e lembro-me de o ter ido ver quando saiu. Responderia de novo ao apelo da ficção científica?

Luc Besson, realizador - que idade tinha quando o viu?

David Moriquand, Euronews - 12 anos.

Luc Besson, realizador - quem me dera ter visto "O 5º Elemento" quando tinha 12 anos. Isso toca-me muito, imaginá-lo em criança a ver esse filme. Mas sabe, se lhe mostrasse o "O 5º Elemento" agora, provavelmente pensaria que é "giro."

David Moriquand, Euronews - não sei. Vi esse filme muitas vezes ao longo dos anos.

Luc Besson, realizador - claro, mas também está a ver com as suas memórias do filme. Quando voltei a ver o filme com os meus filhos, quando eles tinham cerca de 12 anos, fiquei a olhar para eles. Era tão brilhante vê-los esquecer tudo à sua volta. Mas voltando à sua pergunta, sim, adoraria fazer outro filme de ficção científica. O único problema da ficção científica é que é cara. Isso complica as coisas. Mas adorava fazer outro. Há dois ou três que adoraria fazer - a ficção científica é o cume do possível. É possível reinventar tudo. Para "O 5º Elemento", escrevi cerca de 400 páginas sobre como a sociedade funcionava nessa altura - tudo, desde a forma como a comida funciona, os talheres. Tudo. É como quando fiz "Joana d'Arc", estudei o século XV. Por isso, para "O 5º Elemento", tive de escrever o mundo do século XXV. E é ótimo poder escrever história - e isso fascina-me.

David Moriquand, Euronews - por falar em escrita, um tema dominante nos últimos meses tem sido a greve dos argumentistas e dos atores em Hollywood. Tendo trabalhado em Hollywood e na Europa, acha que o mesmo poderia acontecer em França ou na Europa?

Luc Besson, realizador - em França estamos muito bem em termos de proteção. Os Estados Unidos são um setor 30 vezes superior ao nosso, por isso é normal que existam todos estes problemas. O cinema francês, por exemplo, mantém-se a uma escala mais humana, pelo que as pessoas se conhecem, falam mais depressa umas com as outras. Por isso, penso que em França estamos mais seguros, há muitas ajudas e apoios financeiros para o cinema, não corremos perigo nesse aspeto. No entanto, estamos sempre confrontados com a criação e a qualidade. Se o público nos abandona, cabe-nos a nós propor coisas melhores.

David Moriquand, Euronews - uma das principais reivindicações das greves é a proteção criativa contra a utilização da Inteligência Artificial (IA). Cheguei a ver que o Festival de Gotemburgo vai exibir uma versão alterada por IA do filme "Persona", de Ingmar Bergman, em que a personagem de Liv Ullmann é substituída digitalmente por Alma Pöysti. É um tema que está a dar que falar: o que pode ser feito com a IA, no que diz respeito à música, à substituição de empregos. Considera que o cinema está, de alguma forma, ameaçado pelos avanços da IA?

Luc Besson, realizador - há 50 anos que, pouco a pouco, em várias profissões, os seres humanos foram sendo substituídos por máquinas. E o ser humano é a última coisa que não pode ser controlada. Porque são humanos. Queixamo-nos, ficamos contentes, choramos. E aos decisores - os que seguram os cordões à bolsa - isso incomoda-os. Incomoda-lhes o facto de não podermos ser controlados. Por isso, tentam substituir-nos. Mas cabe-nos a nós não aceitar a situação passivamente e sermos empurrados. Mas quando olhamos para algo como o ChatGPT - isso é apenas o resumo da informação que já existe. É o Reader's Digest do que já existiu. A partir de amanhã, poderá o ChatGPT inventar o "Dogman?" Duvido. No entanto, pelo que li, está a ser cada vez mais utilizado no jornalismo, por isso os jornalistas deviam estar preocupados.

David Moriquand, Euronews - e estamos.

Luc Besson, realizador - vou partilhar convosco: o escritor Mark Kamen, que escreveu "Taken" comigo, experimentou-o. Pediu ao ChatGPT que lhe propusesse um filme de ação com Liam Neeson, e o ChatGPT, essencialmente, distribuiu as primeiras 30 páginas e reescreveu ligeiramente "Taken." Não se esforçou muito.

David Moriquand, Euronews - por fim, depois de anos de carreira no cinema, há algum projeto que lhe seja mais querido, ou um filme que nunca chegou a ser feito e do qual se arrependa?

Luc Besson, realizador - fazem-se filmes em idades diferentes. As pessoas esquecem-se muitas vezes disso. Para "Subway", eu tinha 22 anos. "O 5º Elemento" foi aos 30. Estão todos ligados a um período de tempo, e são como casas. Quando nos mudamos, ficamos com memórias de casas. Adoro-as todas. Claro que tenho ternura e um grande carinho pelo último, porque é o novato e ainda é uma criança. É preciso mimá-lo. (...) Além disso, o "Dogman" tem uma honestidade desarmante, na minha opinião. Todos nós sofremos nas nossas vidas - com diferentes graus, claro. E temos aqui uma personagem que recupera a dor dos que o rodeiam. Eu sofri na minha vida - tipo, um cinco em dez - Douglas está num dez. Mas com empatia suficiente, reconhecemos esse sofrimento na personagem. Sentimos uma empatia imediata com ele e o filme pergunta-nos como sair desse sofrimento. Douglas tenta sair da sua dor de uma forma positiva - é desarmante. Nesse sentido, o filme tem uma honestidade - não é um truque. Mas, sinceramente, adoro todos os meus filmes por razões diferentes, por esses períodos de tempo e emoções diferentes. E quando se trata de arrependimentos, nem por isso. Arrependo-me do público, porque há filmes que tenho na cabeça - e são muito bons - e ainda não foram lançados. E penso: "é uma pena, porque é mesmo muito bom!" Mas já os vi. Por isso, não é arrependimento. Na verdade, continua a ser o desejo de partilhar.

"Dogman" estreou no Festival de Veneza deste ano e já está disponível nos cinemas franceses. O filme continua a ser exibido em outubro (Países Baixos, Israel, Alemanha, Hungria, Rússia) e novembro-dezembro (Espanha, Estónia, Turquia).