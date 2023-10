Um funcionário do Deutsches Museum de Munique foi condenado por ter roubado e vendido quadros do museu alemão, substituindo os originais por falsificações.

PUBLICIDADE

Um funcionário de um museu alemão foi condenado por ter roubado quadros e tê-los substituído por falsificações, a fim de vender os verdadeiros quadros para financiar o seu "estilo de vida luxuoso", segundo um tribunal distrital de Munique.

O homem de 30 anos, cujo nome não foi revelado devido à lei alemã sobre a proteção da vida privada, foi também condenado por ter roubado três outras obras de arte do Deutsches Museum de Munique, onde trabalhava como técnico, de acordo com um comunicado publicado pelo tribunal em 25 de setembro.

Vendeu os originais através da casa de leilões do próprio museu e utilizou o dinheiro para pagar um apartamento, um Rolls Royce e relógios caros.

Durante os dois anos em que trabalhou no Deutsches Museum, entre 2016 e 2018, roubou pela primeira vez o quadro "O Conto de Fadas do Rei Sapo", de Franz von Stuck, de 1891, que vendeu por 70 000 euros. Disse à casa de leilões que o quadro pertencia aos seus avós.

Também roubou e vendeu "A prova do vinho", de Eduard von Grützner, e "Duas raparigas a apanhar lenha nas montanhas", de Franz von Defregger, mas não conseguiu vender o último quadro que roubou, "Dirndl", de Defregger.

O Deutsches Museum não é um museu de arte, o que é a principal razão pela qual os quadros passaram tanto tempo sem serem dados como perdidos.

Embora o museu de Munique seja uma instituição científica e técnica, tem uma grande coleção de arte doada nos seus arquivos, o que o torna particularmente vulnerável a este tipo de roubo.

As falsificações "desajeitadas" foram finalmente descobertas por um avaliador interno que estava a fazer uma pesquisa e reparou que os quadros que viu no armazém não correspondiam às fotografias das obras no catálogo do museu.

O tribunal de Munique condenou o homem a uma pena suspensa de 21 meses, mas disse que os remorsos que demonstrou - juntamente com o seu registo criminal limpo - o ajudaram a evitar a prisão. Foi também condenado a reembolsar o museu em mais de 60 mil euros pelos quadros roubados.

"Declarou que tinha agido sem pensar", lê-se na declaração do tribunal. "Hoje, já não consegue explicar o seu comportamento".