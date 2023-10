Escritor Salman Rushdie recebe Prémio da Paz

De Euronews

Autor de "Versos Satânicos" foi distinguido pelo trabalho desenvolvido apesar das ameaças e atos de violência de que foi alvo nas últimas décadas.

PUBLICIDADE

Salman Rushdie foi galardoado com o Prémio da Paz dos Editores e Livreiros Alemães. A homenagem, feita durante a Feira do Livro de Frankfurt, destaca o trabalho do autor que continuou a escrever apesar de décadas de ameaças e violência.

Rushdie passou a maior parte da vida sob escolta, após a publicação de "Versos Satânicos" ter levado o Ayatollah Khomeini, a condená-lo à morte, em 1989.

No discurso de aceitação, o escritor anglo-indiano apelou à defesa da liberdade de expressão e à preservação da paz, um valor que o autor diz mais parecer uma "fantasia", tendo em conta os atuais conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia.