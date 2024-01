Mais de 1,5 milhões de euros em vinhos desapareceram misteriosamente de um dos restaurantes mais prestigiados de França, sem que haja sinais de arrombamento.

O restaurante parisiense La Tour D'Argent é um dos restaurantes mais famosos de França. Não só pelo menu com estrela Michelin, com a sua famosa especialidade de pato prensado, mas também pela vista espetacular sobre Notre Dame e pela adega que conta com cerca de 300 mil garrafas.

Tem também a honra de ter servido de inspiração para o restaurante de Gusteau no maior filme da Disney Pixar, Ratatouille.

No entanto, está a chegar às manchetes com um drama, pois os funcionários do icónico restaurante descobriram que várias garrafas tinham desaparecido da sua adega durante um inventário de rotina.

A polícia foi chamada e foi informada de que estavam desaparecidas 83 garrafas de vinho raro - colheitas com um valor superior a 1,5 milhões de euros. O roubo terá ocorrido entre janeiro de 2020 e janeiro de 2024.

Segundo o jornal francês Le Parisien, não havia sinais de arrombamento. Portanto, um roubo muito discreto...

A lista de garrafas de vinho desaparecidas inclui garrafas do Domaine de la Romanée-Conti, conhecido por produzir alguns dos maiores (e mais caros) vinhos do mundo.

Os conhecedores pagarão mais de 14 mil euros por uma garrafa da colheita de 2011, enquanto os vendedores de vinho em linha avaliam um Grand Cru da RDC de 1999 em cerca de 28 mil euros.

Dentro do restaurante La Tour D'Argent. La Tour D'Argent

O restaurante de 442 anos sofreu uma grande renovação em 2022 e reabriu no final do verão passado. Como parte da sua reabertura, compilou uma "bíblia do vinho" listando o conteúdo das suas adegas num tomo que pesa 8 kg. Agora sente-se um pouco mais leve.

La Tour D'Argent serviu vários chefes de Estado e famosas celebridades ao longo dos anos, incluindo a Rainha Isabel II, Theodore e Franklin Roosevelt, Charlie Chaplin, Salvador Dalí, Steven Spielberg e Sir Paul McCartney.

Os dois últimos convidados terão de se contentar com as escolhas das outras 299.917 garrafas da adega.

Acontece.