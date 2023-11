Gastronomia da Estónia: Uma delícia escondida

O que sabe sobre a comida estónia? Descubra as saborosas tradições do país báltico

A cozinha estónia, durante muito tempo esquecida, está a renascer graças à ousadia e à criatividade de jovens cozinheiros.

Combinando tradição e inovação, estes talentos culinários estão a dar a conhecer as especialidades locais e a redefinir a experiência gastronómica na Estónia.

Neste episódio de "Discover Estonia", damos-lhe a conhecer esta gastronomia única e cheia de surpresas!

Uma identidade complexa

Os produtos frescos e locais, como o peixe, a carne e os legumes da horta, constituem a base da gastronomia da Estónia.

A culinária reflete as muitas influências históricas que marcaram o país. A herança alemã e a soviética fazem-se sentir, em resultado dos diferentes períodos da história da Estónia.

Segundo o escritor gastronómico estónio Kadri Kroon, a cozinha estónia está em constante evolução e criação de algo único para o país.

Tallinn: Um destino gastronómico a não perder

A capital da Estónia, Tallinn, é o lar de uma nova vaga de restaurantes que estão a experimentar e a reinventar as especialidades locais. Em 2022, o país aderiu ao prestigiado Guia Michelin, destacando a excelência da sua cena gastronómica.

Um dos restaurantes que se destaca é o Lee Restoran, localizado na cidade velha de Tallinn, que oferece uma nova abordagem à experiência tradicional estónia.

Kristjan Peäske, um dos proprietários, explica que o nome do restaurante vem da palavra estónia Lee, que costumava referir-se a uma lareira onde as pessoas se reuniam para partilhar as suas refeições e a sua alegria.

Com a ajuda do chefe canadiano Hiro Takeda, o Lee Restoran dá um toque internacional aos seus pratos, utilizando ingredientes locais da Estónia.

Takeda, um ávido viajante, baseia-se na sua experiência e descoberta do país para criar combinações surpreendentes e inovadoras.

As últimas criações do chefe incluem uma tarte de espargos sazonais, sashimi feito com truta local e uma interpretação criativa de um clássico snack estónio chamado Kohuke.

À descoberta das raízes culinárias

Para compreender a essência da cozinha estónia, Kristjan Peäske leva-nos à sua pitoresca aldeia de Väike-Lähtru, a cerca de cem quilómetros de Tallinn. É aqui que os seus pais vivem, numa pequena casa de campo rodeada pela natureza.

Durante a ocupação soviética, a família de Kristjan, tal como muitas outras, cultivava os seus próprios alimentos. O hábito permaneceu até hoje. Atualmente, cultivam tomates e ervas aromáticas na sua estufa.

Para além da paisagem natural e cultura únicas, é o caloroso acolhimento das pessoas que torna a Estónia verdadeiramente inesquecível.

O país, com uma deliciosa cozinha e talentos culinários emergentes, merece ser explorado e saboreado.

Oferecendo uma experiência culinária que é simultaneamente familiar e inovadora, a Estónia certamente surpreende e delicia até os paladares mais exigentes.