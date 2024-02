Berlinale arranca com "Small Things Like These"

O filme irlandês com Cillian Murphy no papel principal inaugurou a passadeira vermelha do Festival de Cinema de Berlim, numa das edições mais políticas de sempre.

PUBLICIDADE

Arrancou a edição número 74 do Festival de Cinema de Berlim, a Berlinale. Os críticos de cinema têm vindo a elogiar a diversidade da seleção de filmes deste ano, tão diversa como a composição do júri internacional, presidido pela atriz galardoada Lupita Nyong'o.

Há 233 filmes em exibição, dos quais 20 em competição para o prémio principal: o Urso de Ouro. Este é o último ano dos diretores Carlo Chatrian e Mariette Rissenbeek, que abandonam o cargo após 5 anos.

"La Cocina", "Cuckoo" e "Small Things Like These" estão entre os filmes mais esperados deste ano. "Small Things Like These" tem como protagonista Cillian Murphy e foi produzido por Matt Damon. O júri vai ter um momento muito emocionante este ano para decidir qual o filme que será premiado com o Urso de Ouro.

Veja aqui a lista dos filmes mais aguardados pelos cinéfilos na edição deste ano.

Nesta primeira noite, os fãs fizeram fila durante horas para assistir à estreia mundial do drama irlandês "Small Things Like These".

A passadeira vermelha já foi palco de três protestos, com palavras de ordem como "não ao racismo" e "não ao partido de extrema-direita AfD".

É justo dizer que esta pode ser a edição mais política da Berlinale em várias décadas.