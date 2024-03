Obras de arte de escultor italiano roubadas de exposição

De Euronews

A Unidade de Proteção do Património Cultural e a polícia de arte italiana estão a investigar o furto avaliado em mais de 1 milhão de euros.

Cerca de 20 estátuas de ouro e 30 joias do artista Umberto Mastroianni foram roubadas durante uma exposição na antiga casa do escritor Gabriele d'Annunzio, no norte de Itália.

O roubo aconteceu na semana passada, um dia antes do encerramento da exposição. Ao abrirem as portas de manhã, os responsáveis da casa situada na na província de Brescia encontraram todos os espaços de exposição vazios.

O famoso escultor era tio da lenda do cinema Marcello Mastroianni.