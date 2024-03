Qual é a rua mais fixe do mundo em 2024?

Todos os anos, a Time Out investiga tudo o que é fixe e elabora uma lista das ruas mais fixes do mundo, com base em pontos de interesse cultural, restaurantes animados e locais favoritos. Qual a posição das ruas europeias na sua nova classificação?

A sua cidade tem uma rua "fixe"? Um local onde existem mercados, pontos de interesse culinário, áreas de exposição ou recantos culturalmente agitados?

A Time Out tem o hábito de compilar e classificar anualmente as ruas mais fixes do mundo.

"Em todas as ruas desta lista, há novos empreendimentos ousados e criativos em termos de comida, bebida, vida nocturna e cultura: desde bares a edifícios históricos reaproveitados, é nestas ruas que se encontram as tendências culturais mais excitantes de uma cidade."

A edição deste ano apresenta o vencedor de 2024: a High Street de Melbourne, na Austrália.

"É fixe em todos os aspetos: restaurantes épicos, bares escondidos, locais de música ao vivo e lojas de boutique. Mas há também um sentido caloroso de espírito comunitário que significa que todos se sentem bem-vindos", afirmou Leah Glynn, editora da Time Out Melbourne.

A rua "atravessa os subúrbios ultra-modernos de Northcote, Thornbury e Preston", e Glynn recomenda assistir a um concerto no Northcote Social Club e no Croxton Band Room (ou em locais mais pequenos como o High Note) e beber um copo no Gigi Rooftop.

A revista destaca ainda Hollywood Road em Hong Kong (segundo lugar) e East Eleventh em Austin (terceiro).

Europa aparece nove vezes numa lista de 30 ruas

A rua mais bem classificada da Europa é a Rua da Boavista, em Lisboa, no bairro do Cais do Sodré (sétimo lugar). É um local para fazer compras locais, desfrutar de um brunch e beber vinhos naturais no Boavista Social Club, recomendado pela Time Out.

Aqui estão as outras ruas europeias distinguidas pela revista:

Consell de Cent, Barcelona (Espanha)

Classificação: 10

Localização: É uma das ruas horizontais da malha urbana que compõe o bairro de Eixample, abrangendo os bairros Esquerra de l'Eixample e Dreta de l'Eixample.

O que é que tem de bom: "É uma zona vibrante, repleta de restaurantes, boutiques e locais de convívio - passear pela Consell de Cent é como dar um passeio por um microcosmo de Barcelona. Há de tudo, desde as últimas novidades, como os restaurantes chineses, as lojas CBD e os salões de beleza, até aos favoritos intemporais, como os bares de vermute, os acolhedores locais de tortilhas e as padarias artesanais."

Oranienstraße, Berlim (Alemanha)

Classificação: 12

Localização: No coração de Kreuzberg, no bairro de Friedrichshain-Kreuzberg, é conhecida pela sua comunidade artística, pelos bares da moda e pelo SO36, o antigo refúgio de David Bowie e Iggy Pop quando ambos partilharam um apartamento em Berlim.

O que tem de bom: "De dia ou de noite, há uma quantidade inacreditável de coisas a acontecer na Oranienstraße. À noite, a rua enche-se de foliões que se preparam para dançar até de madrugada numa das discotecas mundialmente famosas de Berlim. (...) Esta rua é feita para observar as pessoas."

Rua Sá de Noronha, Porto (Portugal)

Classificação: 16

Localização: Parte da freguesia da Vitória.

O que tem de bom: "A Praça Carlos Alberto é sempre animada, sobretudo aos sábados, quando o Mercado de Porto Belo enche esta praça de discos de vinil, ilustrações, brinquedos artesanais, roupa vintage e antiguidades. Mas é nas ruas circundantes que se encontra o verdadeiro burburinho local, e a Rua Sá de Noronha, em particular, tornou-se uma passagem obrigatória no Porto."

Gerrard Street, Londres (Reino Unido)

Classificação: 17

Localização: West End de Londres, na área de Chinatown, e lar do famoso clube de jazz dos anos 20, o 43 Club.

O que tem de bom: "Gerrard Street (a principal rua enfeitada com lanternas de Chinatown) é talvez a parte mais movimentada e animada de Londres. O TikTok fez das redes sociais estrelas de quase todas as bancas de comida e restaurantes da zona. (...) Entretanto, as lojas e boutiques da Geração Z substituíram as lojas de tatuagens."

Rua Conde Duque, Madrid (Espanha)

Classificação: 18

Localização: O barrio movimentado de Madrid e as suas ruas de paralelepípedos ficam entre Moncloa e Malasaña.

O que tem de bom: "Graças ao burburinho em torno do Centro Cultural Condeduque, um antigo quartel militar convertido em sala de exposições, teatro, cinema de verão (e muito mais), a zona recebeu agora uma nova injeção de vida. Parece que o magnetismo desta instituição atraiu um sem-número de novas lojas, bares e restaurantes, que transformaram a Rua Conde Duque numa das zonas mais trendy da capital."

Rue de Belleville, Paris (França)

Classificação: 20

Localização: A principal artéria que atravessa a antiga aldeia de Belleville.

O que tem de bom: "A Rue de Belleville é tão popular entre os parisienses porque reúne alguns dos melhores bares da capital e, no centro da Chinatown de Belleville, também há muitas coisas deliciosas para comer. Chegue antes do pôr do sol e prepare-se para passar a noite."

Camden Street, Dublin (Irlanda)

Classificação: 22

Localização: A dez minutos a pé do centro da cidade.

O que tem de bom: "Camden Street e a sua área circundante parecem ser uma coisa rara: um bairro extenso que manteve a sua essência pós-moderna, apesar de se ter tornado um ponto de encontro para espaços criativos. (...) Camden Street é caracterizada por pubs despretensiosos, arte de rua política e uma cena gastronómica animada."

Troon Street, Atenas (Grécia)

Classificação: 28

Localização: Começa em Thesion e acaba no coração do desejável bairro residencial de Petralona.

O que é que tem de bom: "Cada vez mais no centro de tudo está Troon, que vai de Thissio e do observatório na colina Filopappos até à agitação muito suave da Praça Merkouri, a sul. A bonita e ondulante colina é pontuada por moradias clássicas, blocos de apartamentos retro e uma nova vaga de edifícios residenciais arquitectónicos, com os simpáticos habitantes locais a passear entre tabernas clássicas descontraídas e bares descontraídos."

