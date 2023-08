No próximo verão, o seu seguro de viagem poderá ser acionado se as condições meteorológicas extremas afetarem as suas férias.

(Artigo traduzido)

Conhecida pelas suas praias cintilantes e locais antigos, Rodes está a começar a tratar das feridas, após 11 dias de incêndios devastadores em julho.

Depois de milhares de pessoas terem sido retiradas durante a época alta do verão, a ilha grega avalia agora como a crise vai afetar o setor turístico, vital para o desenvolvimento local e que representa cerca de 20% da economia nacional.

O mesmo se passa com outros destinos mediterrânicos, como Itália e Espanha, onde o setor do turismo também está a ser atingido por ondas de calor e incêndios florestais.

Países do Mediterrâneo avaliam impacto no turismo

A Grécia, a Itália, a Argélia e a Tunísia perderam, em conjunto, mais de 1350 quilómetros quadrados devido a incêndios que afetaram 120 mil pessoas no final de julho, segundo estimativas da União Europeia. Nos próximos dias, a Grécia espera uma nova vaga de calor ainda mais extremo.

Rosa María López. presidente da câmara da aldeia de Villardeciervos, no noroeste de Espanha, diz que apesar de a região ter sido devastada pelos incêndios do verão passado, os caminhantes continuam a vir.

"O turismo vai sofrer um pouco nos próximos anos, quer queiramos quer não", diz . "Nos trilhos para caminhadas, não há árvores e é muito triste ver isso. Mas, apesar de tudo, esta zona continua a ser muito apreciada pelos turistas. Vamos ter de nos adaptar".

Os incêndios têm afugentado os turistas nas zonas duramente atingidas da Grécia e de Itália, mas o impacto dos fogos reflete-se por vezes a nível nacional.

De acordo com Olivier Ponti, vice-presidente da ForwardKeys, uma empresa de dados de viagens com acesso a dados de voos, embora as viagens para a Grécia não tenham sido muito afetadas, a Itália não teve a mesma sorte. Os incêndios florestais "provocaram um abrandamento nas reservas para muitos destinos italianos, mesmo em locais não próximos dos incêndios", afirma, referindo-se uma quebra para Roma na última semana de julho.

Alterações climáticas podem ditar novos destinos turísticos

Mesmo sem as chamas, o calor do verão, intensificado pelas alterações climáticas, pode ser um fator de afastamento para os viajantes.

Os hoteleiros estão preocupados com a cidade turística costeira de Benidorm, no sudeste de Espanha, uma das preferidas dos turistas britânicos e escandinavos.

"Se as ondas de calor se repetissem todos os verões, o impacto na nossa economia seria significativo", disse Antonio Mayor, presidente da associação de hotelaria e turismo da região de Valência, que inclui Benidorm. "A nossa atividade está centrada nos três meses de verão".

Isso pode significar que os turistas vão para o norte, para os países escandinavos ou para o Reino Unido.

"As temperaturas recordes em países europeus como a Grécia, Itália e Espanha não deverão abrandar à medida que entramos em agosto, pelo que poderá ser considerado uma opção muito mais segura optar por uma estadia no norte da Europa", afirma Tim Hentschel, CEO da plataforma digital de reservas HotelPlanner.

A Organização Meteorológica Mundial e o Serviço de Alterações Climáticas Copernicus da UE calcularam que julho foi o mês mais quente de que há registo.

Segundo os cientistas, os recordes de calor prenunciam as mudanças que se avizinham à medida que o planeta aquece, incluindo mais inundações, incêndios florestais mais prolongados e fenómenos meteorológicos extremos que colocam as pessoas em risco.

Como os seguros de viagem se estão a adaptar ao calor extremo

Com isto em mente, a Sensible Weather, uma empresa americana de tecnologia climática, está a desenvolver um seguro de viagem que compensará as pessoas se o calor extremo destruir as suas férias.

A empresa lançou uma cobertura de "garantia meteorológica" para empresas de viagens no Reino Unido, em França e nos EUA, que paga aos viajantes se a chuva prolongada arruinar as suas férias na praia, ou se não houver neve para uma viagem de esqui.

Se estivessem 42 graus Celsius durante três horas a meio do dia e não pudesse sair para fazer uma atividade, poderíamos devolver-lhe algum dinheiro Nick Cavanaugh Sensible Weather

A Sensible Weather acrescentará em breve uma opção de cobertura térmica "em antecipação do próximo verão", afirma o fundador Nick Cavanaugh. "As pessoas estão a perguntar-me mais sobre isso porque estão a pensar mais nestas coisas."

Embora os viajantes divirjam quanto à questão de saber se é demasiado quente, "na versão mais simples, se estivessem 42 graus Celsius (107,6 Fahrenheit) durante três horas a meio do dia e não pudesse sair para fazer uma atividade, poderíamos devolver-lhe algum dinheiro", afirma.