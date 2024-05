De Gorkem Sifael

Como é que o Centro Internacional de Multiculturalismo de Baku apoia os esforços do Azerbaijão para preservar a diversidade?

Neste episódio de Azerbaijan Diary, Ravan Hasanov, diretor executivo do Centro Internacional de Multiculturalismo de Baku (BIMC), fala sobre o multiculturalismo intrínseco ao país. Hasanov falou sobre a forma como o contexto geográfico e histórico do Azerbaijão deu origem a uma tapeçaria rica em diversidade étnica, religiosa e linguística no país. Descreveu-nos também a missão do BIMC de preservar e promover esta diversidade através da educação e de projetos globais destinados a fomentar o diálogo intercultural e inter-religioso.

O centro opera a nível internacional, com nove filiais em todo o mundo, e já conta com a implementação de cursos de multiculturalismo em todas as universidades do Azerbaijão, assim como em 26 universidades a nível mundial. Estes esforços fazem parte de iniciativas mais amplas para combater tendências globais como a islamofobia, o antissemitismo e o extremismo. O BIMC organizou a conferência "Abraçar a diversidade: enfrentar a islamofobia em 2024", em março de 2024.

Hasanov realça a importância de uma coexistência pacífica e do respeito mútuo entre as comunidades, salientando que o Azerbaijão implementa com êxito políticas que permitem a todos os cidadãos manter as suas identidades culturais e celebrar tradições em conjunto. Segundo ele, este facto comprova-se com a participação de pessoas de várias crenças nas diferentes celebrações religiosas. De acordo com Hasanov, é necessário que as ONG, o governo, as instituições educativas e as comunidades partilhem um objetivo: o de criar uma sociedade inclusiva.