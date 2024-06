Novos dados do Spotify mostram quanto é que os artistas europeus estão a ganhar com os direitos de autor. Mas até que ponto o setor é saudável?

PUBLICIDADE

O Spotify atualizou o seu relatório anual sobre música Loud & Clear com dados específicos sobre a Europa. O documento de 2024, que traça a evolução da audiência e dos rendimentos dos artistas em 2023, revelou agora que os artistas europeus geraram quase 1,5 mil milhões de euros no ano passado.

Para os artistas europeus, este valor é 16% superior aos valores de 2022 e representa um aumento três vezes maior do que em 2017.

Os números globais relativos aos músicos europeus no Spotify são aparentemente positivos, com os artistas do continente a serem descobertos por novos ouvintes cerca de 28 mil milhões de vezes no ano passado.

Em termos de quanto esta audiência se traduz em carreiras artísticas, 15 000 artistas europeus ganharam mais de 10 000 euros no ano passado.

Os artistas que ganharam pelo menos 5 000 euros com os seus streams no Spotify aumentam este número para 25 000.

"Todos os anos, o Spotify tem pago cada vez mais dinheiro em royalties de streaming, o que resulta em receitas recorde e no crescimento dos detentores de direitos em nome de artistas e compositores", comenta Federica Tremolada, diretora-geral do Spotify para a Europa.

Federica prossegue dizendo que "só no ano passado, pagámos quase 1,5 mil milhões de euros a artistas europeus, com mais de 15 000 artistas da UE a gerarem mais de 10 000 euros de receitas. Estamos entusiasmados por ver os artistas europeus continuarem a aumentar as suas receitas e a sua visibilidade em todo o mundo".

Embora 10 000 euros não sejam exatamente dinheiro suficiente para que esses artistas sobrevivam sozinhos, juntamente com os rendimentos provenientes de digressões e merchandising, dão uma ideia da saúde geral da indústria musical em toda a Europa.

Discriminação dos números

O relatório da Loud & Clear também inclui alguns números específicos por país, com análises da Alemanha, França e Itália.

Na Alemanha, mais de 1000 artistas receberam mais de 50 000 euros de direitos de autor. Este número é quatro vezes superior ao registado pelo Spotify em 2017. As receitas totais dos artistas alemães excederam 409 milhões de euros.

Os artistas italianos registaram valores igualmente impressionantes, embora a níveis um pouco mais baixos. Os artistas geraram 126 milhões de euros em direitos de autor em 2023, com mais de 1 200 a ganharem mais de 10 000 euros, o triplo do valor de 2017.

Em França, os dados centraram-se mais no impacto que a música francesa tem na base global de utilizadores do serviço de streaming. Mais de metade das receitas geradas pelos artistas franceses provêm de fora de França, o que demonstra o impacto global da produção musical do país.

Será que é realmente saudável?

De acordo com este quadro, a indústria da música nunca esteve tão saudável, com mais músicos do que nunca a receberem pagamentos mais elevados. No entanto, a imagem geral descrita pela grande maioria dos artistas da indústria musical é a de um cenário em que a segurança financeira é mais precária do que nunca.

A cantora e compositora britânica Nadine Shah admitiu recentemente que não iria participar no Festival de Glastonbury deste ano por não ser financeiramente viável para ela. "Teria gostado de ir, mas não me ofereceram um palco para a televisão, por isso recusei. É um evento demasiado caro para mim", escreveu ela no X.

"É apenas a realidade de que tocar ao vivo é muito caro e se pudermos justificar os custos (como estar na televisão e ter um alcance mais alargado), então, por vezes, aceitamos. Caso contrário, não, temos todas as contas para pagar", continuou.

Jennifer Lopez e os Black Keys cancelaram grandes digressões nas últimas semanas. Lopez fê-lo ostensivamente por razões pessoais, mas os Black Keys tiveram de reduzir a sua escala para locais mais pequenos após a fraca venda de bilhetes.

Os especialistas do setor apontaram estes dois casos como exemplos de um interesse cada vez menor dos fãs de música em desembolsar somas cada vez mais elevadas para ver os seus artistas favoritos. No entanto, entre os aumentos dos preços dos bilhetes (devido às práticas controversas dos vendedores de bilhetes) e os custos crescentes das digressões, os artistas estão a lutar para sobreviver, apesar das suas agendas já preenchidas.

Embora a insegurança financeira das digressões possa parecer uma questão distinta da dos direitos de utilização do streaming, os artistas afirmam que a necessidade de fazer digressões foi agravada na última década pela diminuição dos direitos de utilização.

PUBLICIDADE

Daniel Ek, cofundador e diretor executivo do Spotify, foi recentemente criticado pelos seus comentários segundo os quais "o custo da criação de conteúdos é próximo de zero" no X, com muitos músicos a assinalarem os elevados custos da criação de música, desde o equipamento à gravação, mistura e distribuição.

Esta afirmação vem na sequência dos comentários de Ek quando o relatório Loud & Clear foi publicado pela primeira vez.

"Como é que o Spotify pode dizer, por um lado, que estamos a pagar cada vez mais à indústria musical, que a indústria musical está a crescer e que há mais artistas a beneficiar dela? Mas, por outro lado, ouvimos os artistas dizerem que estão descontentes com os pagamentos que estão a receber do streaming?Como é que estas duas coisas podem ser verdadeiras? perguntou Ek.

A sua primeira explicação para a falta de fundos que os artistas estão a receber do Spotify é que a empresa de Ek não paga diretamente aos artistas. Em vez disso, o dinheiro é pago às editoras discográficas, aos editores e às sociedades de gestão colectiva. Para alguns artistas que se sentem pressionados, Ek argumenta que isso pode dever-se ao facto de um executivo ganancioso de uma editora ter bebido o sumo, e não a ele.

A segunda explicação de Ek é feita através de uma analogia com o futebol. Embora milhões de pessoas pratiquem este desporto todos os dias, apenas cerca de 100 000 jogadores são profissionais e recebem um salário da FIFA.