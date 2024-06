Morreu aos 88 anos o ator Donald Sutherland

De Euronews

Morte foi anunciada pelo filho, o também ator Kiefer Sutherland.

O ator canadiano Donald Sutherland, estrela de "MASH", "Hunger Games" ou "Animal House", morreu aos 88 anos, após doença prolongada, avança a AP.

O óbito foi anunciado pelo filho, o ator Kiefer Sutherland.

"Com o coração pesado, digo-vos que o meu pai, Donald Sutherland, faleceu. Considero-o, pessoalmente, um dos mais importantes atores na história do cinema", lê-se na declaração divulgada. "Nunca se deixou intimidar por um papel, bom, mau ou feio. Ele amava o que fazia e fazia o que amava, e nunca se pode pedir mais do que isso. Uma vida bem vivida".

Nascido em 1935 no Canadá, Donald Sutherland participou em cerca de 200 filmes, séries e programas de televisão. Nunca foi nomeado para a estatueta dourada de Hollywood mas recebeu um Óscar Honorário em 2017.

Iniciou a carreira na década de 60 do século passado e trabalhou até 2023. Mas um dos papéis mais conhecidos foi o de "Hawkeye" Pierce em "MASH", comédia dramática realizada por Robert Altman em 1970.

Mais recentemente, o ator interpretou o papel de presidente Snow em quatro filmes da série "The Hunger Games - Jogos da Fome".