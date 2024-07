Conhecida por filmes como "The Shining", "Annie Hall" e "Nashville", a icónica atriz americana Shelley Duvall morreu aos 75 anos devido a complicações relacionadas com a diabetes.

Shelley Duvall, que interpretou Wendy Torrance no clássico de terror de Stanley Kubrick, The Shining, entre muitos outros papéis icónicos, morreu aos 75 anos.

Duvall morreu durante o sono na quinta-feira em Blanco, Texas, devido a complicações da diabetes, segundo o The Hollywood Reporter. O seu companheiro, Dan Gilroy, músico do Breakfast Club, confirmou a notícia ao THR.

"A minha querida, doce e maravilhosa companheira de vida e amiga deixou-nos. Demasiado sofrimento ultimamente, agora ela está livre. Voa para longe, linda Shelley", disse Gilroy.

A atriz, nascida em Ft. Worth, Texas, a 7 de julho de 1949, foi várias vezes dirigida por Robert Altman, que a escolheu para o seu primeiro papel no ecrã, em Brewster McCloud. Participou nos seus filmes McCabe & Mrs. Miller,Thieves Like Us e Nashville. Ganhou a Palma de Melhor Atriz em Cannes por 3 Women de Altman em 1977.

Presidente do júri do festival de cinema, o realizador italiano Roberto Rossellini, ao lado de Shelley Duvall, em júbilo, em Cannes - 27 de maio de 1977 AP Photo/Jean Jacques Levy

Questionada pelo The New York Times, em 1977, sobre a razão pela qual decidiu continuar a trabalhar com Altman, disse: "Ele oferece-me papéis muito bons. Nenhum deles foi igual ao outro. Ele tem uma grande confiança em mim, confia em mim e respeita-me, e não me impõe quaisquer restrições nem me intimida, e eu adoro-o".

"Lembro-me do primeiro conselho que ele me deu: 'Não te leves a sério'. Por vezes, sinto-me egocêntrica e, de repente, esse conselho vem-me à cabeça e rio-me."

Shelley Duvall - 1983 AP Photo/Doug Pizac

Também em 1977, Duvall actuou em Annie Hall, de Woody Allen, e mais tarde foi protagonista em Popeye, de Altman, ao lado de Robin Williams, em 1980. Foi depois escolhida por Stanley Kubrick para o papel de Wendy Torrance, a mulher de Jack Torrance, Jack Nicholson, em The Shining, baseado no romance de Stephen King.

The Shining, que exigiu 13 meses de filmagens, foi um período difícil para Duvall, pois Kubrick pressionou a atriz ao ponto de a intimidar. Kubrick fê-la "chorar 12 horas por dia durante semanas a fio", disse ela numa entrevista de 1981 à revista People. "Nunca mais vou dar tanto de mim. Se querem sofrer e chamar-lhe arte, força, mas não comigo".

Shelley Duvall como Wendy em "The Shining" Warner Bros. Pictures

Uma cena em particular, a icónica sequência do taco de basebol, obrigou-a a fazer 127 takes. Entrou para o Livro Guinness dos Recordes Mundiais pelo maior número de takes de uma cena com diálogo.

Entre os seus outros papéis contam-se Time Bandits de Terry Gilliam e a comédia Roxanne com Steve Martin.

Durante a década de 1980, Duvall produziu uma série de espectáculos de antologia para crianças baseados em histórias clássicas. Estes espectáculos foram realizados por artistas como Tim Burton e Francis Ford Coppola, com estrelas convidadas como Robin Williams, Jamie Lee Curtis, Laura Dern e Molly Ringwald.

Duvall apareceu em The Underneath , de Steven Soderbergh, em 1995, e no ano seguinte estrelou The Portrait of a Lady, de Jane Campion.

Retirou-se da representação em 2002, mas voltou ao ecrã 20 anos mais tarde com um papel no filme The Forest Hills.