Míssil russo atinge centro comercial no leste da Ucrânia e mata pelo menos 11 pessoas

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, disse no Telegram que as operações de busca e salvamento estão a decorrer e que "a Rússia será responsabilizada por este terror".

Um míssil lançado por um avião russo atingiu um centro comercial no leste da Ucrânia, matando pelo menos 11 pessoas e ferindo outras 37, segundo as autoridades.

O centro comercial em Kostiantynivka, na região oriental de Donetsk, está situado na zona residencial da cidade. "Este é mais um ataque dirigido a um local com muita gente, mais um ato de terror dos russos", disse o chefe da região de Donetsk, Vadym Filashkin, numa mensagem no Telegram.

Cerca de 50 pessoas estavam alegadamente dentro do centro comercial quando o jato russo disparou o míssil. As imagens do ataque mostram o fumo negro a sair do edifício, enquanto as pessoas correm em direção a ele em busca de sobreviventes.

O ataque russo também danificou quatro casas, nove lojas, um centro de lavagem de automóveis e 12 carros, de acordo com a imprensa nacional.

A cidade tem enfrentado uma série de bombardeamentos desde o início da invasão total da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022. Muitos foram os mortos em anteriores ataques a Kostiantynivka.

Equipas de socorro procuram vítimas e feridos entre os escombros Iryna Rybakova/AP

O exército ucraniano está a trabalhar para conter a intensa pressão russa em locais da linha da frente no leste da Ucrânia, especialmente na região de Donetsk. O presidente russo, Vladimir Putin, deixou claro que quer capturar as partes de Donetsk que as forças do Kremlin ainda não ocupam.

O ataque ao centro comercial ocorreu numa altura em que a Ucrânia prossegue a sua incursão na região russa de Kursk. O Ministério das Emergências da Rússia declarou na sexta-feira uma emergência de "nível federal" devido ao ataque ucraniano no seu território.