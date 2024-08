Em que é que a última incursão ucraniana em território russo é diferente?

A Euronews analisa em pormenor o que sabemos até agora sobre o ataque ucraniano transfronteiriço em curso na região russa de Kursk, que começou na terça-feira.

No passado, as forças ucranianas lançaram algumas incursões em território russo, tendo a mais recente ocorrido em março deste ano, quando três unidades armadas anti-Kremlin atravessaram da Ucrânia para as regiões de Belgorod e Kursk, o que alegadamente resultou em confrontos com as forças russas em várias povoações.

Todas essas incursões foram quase imediatamente seguidas de ataques implacáveis contra a capital regional, Sumy e a região.

Mas o que começou na terça-feira de manhã, na parte tranquila da fronteira, rapidamente se transformou num tipo diferente de incursão.

Sem informação, sem aviso

Todas as informações e pormenores sobre os atuais combates na região de Kursk, especificamente em torno da cidade de Sudzha, têm vindo quase exclusivamente de fontes oficiais russas e de bloggers militares russos.

Não houve avisos, vídeos, fotografias ou declarações por parte da Ucrânia no período que antecedeu e nas primeiras horas da operação, que deve ter levado muito tempo a preparar.

A única vez que as autoridades ucranianas comentaram o que se estava a passar na região russa de Kursk foi quando Andrii Kovalenko, funcionário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, afirmou que a Rússia não controlava a sua fronteira.

A Russian soldier fires from D-30 howitzer towards Ukrainian positions in an undisclosed location in Ukraine, 7 August 2024 AP/Russian Defense Ministry Press Service

O Ministério da Defesa russo informou inicialmente que cerca de 300 soldados ucranianos tinham atravessado a fronteira com a Rússia, entrando em combate no interior, apoiados por tanques e veículos blindados de combate, bem como por drones e ataques com mísseis.

Moscovo disse inicialmente que os ataques tinham sido repelidos. O governador regional em exercício, Alexei Smirnov, disse ter informado o presidente russo Vladimir Putin sobre a situação, que, segundo ele, estava sob controlo.

Mas os bloguistas militares russos continuavam a noticiar que as forças ucranianas tinham capturado várias povoações e entrado mais profundamente em território russo.

Que forças estão envolvidas?

A responsabilidade por anteriores ataques e incursões em território russo foi reivindicada maioritariamente pelo Corpo de Voluntários Russos, pela Legião da Liberdade da Rússia e pelo Batalhão Sibir, constituído por voluntários russos que lutam ao lado das Forças Armadas da Ucrânia.

Mas desta vez, a declaração de Moscovo afirmava que as forças ucranianas pertenciam à 22ª Brigada Mecanizada do exército - ou seja, não eram voluntários, mas sim soldados experientes das Forças Armadas da Ucrânia, endurecidos por alguns dos combates mais pesados, incluindo na área de Bakhmut.

A brigada recusou-se a comentar, tal como a Legião da Liberdade da Rússia, o Estado-Maior ucraniano e o Ministério da Defesa.

Do lado russo, esta parte da fronteira, na região de Kursk, era controlada pelas forças de controlo fronteiriço, com um número insuficiente de soldados em serviço. Foram então reforçadas por recrutas. Trata-se de jovens soldados russos, a partir dos 18-19 anos, com pouca experiência neste tipo de ataque.

No segundo dia da incursão, os meios de comunicação ucranianos revelaram que dezenas de soldados russos se renderam à Ucrânia mo oblast de Kursk, na Rússia.

A guerra dos drones é crucial

A operação da Ucrânia através da fronteira é maciçamente apoiada por drones e, especificamente, por drones do tipo "first person view" (FPV). A utilização de drones FPV pela Ucrânia tem proporcionado vantagens tácticas e estratégicas notáveis contra a Rússia.

De acordo com informações russas, na terça-feira, um drone FPV ucraniano atingiu um helicóptero de ataque russo Mi-28 Havoc sobre a região de Kursk. O Mi-28 é um helicóptero de ataque concebido para procurar e destruir veículos blindados, alvos aéreos e efetivos inimigos.

O vídeo publicado mais tarde sobre o alegado ataque demonstra a estratégia mais alargada da Ucrânia de utilizar vários tipos de drones para perturbar as operações militares russas em terra, no mar e no ar.

Qual é o objetivo final?

Subsistem dúvidas sobre os benefícios de ações semelhantes, para além do efeito de choque e de obrigar parte das tropas russas a reforçar as suas defesas, deslocando tropas de outros locais.

Eis alguns dos fatores importantes relativos ao eixo do ataque. O eixo de Sudzha situa-se numa das principais linhas de comboio - a linha ferroviária Lgov-Belgorod, que serve o principal depósito logístico do "Grupo de Trabalho Norte" russo em Kharkiv.

A zona é também de grande importância económica e energética. As estações de transferência e de medição de gás de Sudzha são o único ponto de entrada do gás natural russo no sistema ucraniano de transporte de gás para ser transportado para a Europa.

Atualmente, passam diariamente por Sudzha cerca de 42 milhões de metros cúbicos de gás, segundo dados da Reuters. O volume total anual de trânsito é de cerca de 14 mil milhões de metros cúbicos.

Dois blogues militares russos afirmaram, sem fornecer provas, que as forças ucranianas tinham capturado uma instalação de medição de gás. Estas afirmações não puderam ser verificadas de forma independente.