Francesco La Porta vive em Paris há muitos anos, mas é originário de Veneza. No início deste ano, abriu um restaurante na capital francesa que trouxe para a cidade uma pequena fatia da sua terra natal.

Osteria Goto recria o conceito de um bar tradicional veneziano - conhecido como bacaro - com comida e bebida típicas. Até o nome recorda a cidade dos canais - 'goto' é o dialeto veneziano para vidro.

Os bacari são lugares adorados e idiossincráticos em Veneza, onde é garantido encontrar uma versão da cidade ainda não contaminada pelo excesso de turismo e de comercialização. Eis como identificar um bacaro e o que pedir quando lá estiver.

O que é um bacaro veneziano?

Em termos estéticos, os bacari tendem a ter algumas coisas em comum. São bares íntimos e de pequena dimensão. No interior, existe um longo balcão onde os barmen servem as bebidas e onde os aperitivos são expostos numa vitrina.

A decoração tende a ser rústica e desordenada, com prateleiras de garrafas empoeiradas, cartazes escritos à mão, fotografias de clientes famosos ou objectos antigos. Muitas vezes, há vigas de madeira escura no teto.

Pode haver pequenas mesas e cadeiras de madeira para sentar no interior, ou longas prateleiras de madeira e bancos altos à volta das paredes. Mas os clientes também tendem a reunir-se no exterior, equilibrando bebidas e pratos de comida nos parapeitos das janelas ou nas paredes junto ao canal.

Num bacaro, poderá encontrar sinais escritos em dialeto veneziano e é muito provável que também ouça alguns clientes a falarem-no.

O que se deve pedir num bacaro veneziano?

Os bacari são locais onde as pessoas normalmente vão antes do almoço ou do jantar para um aperitivo. Devido ao seu baixo custo de comida e bebida, tornaram-se recentemente sugestões de guias para refeições baratas.

Embora alguns bacari sirvam comida à mesa, são mais tipicamente locais onde se fica à volta do balcão ou no exterior e se petisca com os dedos ou com um palito.

São utilizados pelos venezianos como um local de convívio e socialização, talvez depois do trabalho ou num domingo a meio da manhã, antes de partirem para um grande almoço.

O Aperol spritz - uma mistura do amargo Aperol, prosecco e um pouco de água com gás - tornou-se uma das bebidas mais populares.

Mas também se pode beber um spritz com Select, um bitter nascido na cidade que tem um sabor herbáceo, Campari ou Cynar, que é feito de alcachofra. Um spritz é normalmente decorado com uma rodela de laranja ou de limão e, muitas vezes, com uma azeitona.

Não se surpreenda se o seu spritz vier num copo em vez de uma taça Instagramável - pode até ser considerada a forma mais "autêntica" de o servir.

Alguns bacari, no entanto, podem não servir spritz porque a bebida "original" era um pequeno copo de vinho local chamado ombra, que custava cerca de 1-1,50 euros.

Ombra significa sombra e há quem diga que o nome teve origem nos vendedores de vinho da Praça de São Marcos, que guardavam as suas carroças à sombra do Campanile.

Os bares também têm uma boa seleção de outros vinhos a copo.

O que se pode comer num bacaro veneziano?

Para acompanhar a sua bebida, pode escolher uma seleção de snacks de bar que custam entre 1 e 5 euros. Não há regras rígidas e rápidas sobre o que pode ser servido; depende da criatividade do proprietário do bar. Mas há alguns clássicos.

É habitual encontrar tramezzini, que são sanduíches triangulares de pão branco sem côdea, generosamente recheadas com combinações como atum e cebolas em conserva, fiambre e maionese de cogumelos ou fatias de mozzarella e tomate.

Diz-se que os tramezzini foram inventados na cidade de Turim, no nordeste do país, e o nome foi dado pelo poeta Gabriele d'Annunzio, que os definiu como um "tramezzo" (intervalo) entre o almoço e o jantar.

No entanto, há quem diga que Veneza é a cidade inventora e que o ar húmido dá ao tramezzino a caraterística de ser ligeiramente empapado que todas as boas versões têm.

O Bacari também serve uma variedade de cicheti (em dialeto veneziano e italianizado para cicchetti), uma palavra que alegadamente tem origem no latim ciccus que significa pequena quantidade.

Trata-se de qualquer petisco de pequena dimensão. Um dos mais típicos é uma fatia redonda de pão estaladiço ou polenta coberta com qualquer coisa, desde gorgonzola e nozes a queijo creme e anchovas.

Também podem ser cobertas com baccalà, uma mousse de bacalhau veneziana, ou sarde in saor - sardinhas num molho de cebola agridoce.

Mais substanciais são as polpette - bolas de "carne" de carne picada, peixe ou legumes - e a mozzarella in carrozza, onde o queijo é frito numa crosta de pão estaladiço.

Também encontrará muito marisco, como camarões grelhados, pequenas lulas num rico molho de tomate e mini polvos regados com azeite e sumo de limão.

O termo bacaro pode ter derivado de uma expressão veneziana histórica para 'far bàcara' ou 'celebrar' - uma frase que, por sua vez, foi possivelmente inspirada por Baco, o deus romano do vinho e do prazer.

Quaisquer que sejam as origens, os bacari são locais para descontrair, conversar e abrir o apetite para o jantar - aperitivo deriva supostamente do verbo aprire que significa abrir e refere-se à preparação do estômago antes de uma refeição.