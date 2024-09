"Mamma mia!": Itália está chocada com esta carbonara

A Heinz lançou o seu mais recente produto - esparguete à carbonara em lata. Itália está a ficar furiosa com este anúncio.

PUBLICIDADE

Os italianos de todo o mundo estão envolvidos num novo caso de penne-clutching por causa da última afronta que foi imposta à sua amada “bella cucina”.

Finalmente aconteceu. Puseram a carbonara numa lata.

A Heinz, o fabricante americano famoso pelo seu ketchup, esparguete, sopas, feijões cozidos e feijões cozidos e salsichas, lançou o novo produto. O Heinz spaghetti carbonara in a can deverá chegar aos supermercados do Reino Unido este mês com um preço de 2 libras (2,37 euros).

A empresa descreve a "massa num molho cremoso com pancetta" como a "solução perfeita para uma refeição rápida e satisfatória em casa". Sem surpresa, a notícia de que um dos pratos nacionais mais venerados de Itália foi enlatado para ser consumido facilmente - sobretudo pelos britânicos, provavelmente - incendiou a Itália.

Em declarações ao The Times, Alessandro Pipero, chefe de cozinha do restaurante Pipero, com estrela Michelin, em Roma, disse que a nova massa enlatada é tão abominável que equivale a "comida de gato".

No entanto, o choque dos italianos com o que alguns consideram ser um crime alimentar não é novidade. Basta uma rápida passagem pelo TikTok ou por outros sites de redes sociais para encontrarmos uma série de italianos a reagir com horror abjeto sempre que a carbonara é rebaixada.

A lista de pecados capitais da carbonara culinária é ilimitada para qualquer italiano de sangue verdadeiro, mas pode reduzi-la a três clássicos: usar um produto de porco que não seja guanciale - bochecha apimentada proveniente de uma raça muito particular de porcos -, adicionar alho e, o mais assustador, adicionar natas.

Uma carbonara tradicional (exceto a folha de manjericão) Canva

Com o seu molho de pancetta e natas, a Heinz quebrou pelo menos duas destas regras. Acrescentaram uma transgressão totalmente nova ao enlatar a receita.

Qualquer cozinheiro italiano que se preze dirá que a carbonara tem apenas cinco ingredientes: massa (normalmente esparguete ou, em alternativa, bucatini), guanciale, queijo pecorino romano, gemas de ovo e pimenta preta.

Mas há quem acredite que é aqui que os italianos precisam de cair na real porque, de acordo com a investigação, a carbonara não é uma receita sagrada gravada em tábuas de pedra há séculos e que nunca poderá ser feita de outra forma. Como salientou o professor de história da alimentação Alberto Grandi, a carbonara tem, de facto, menos de um século.

A explicação mais convincente para a origem da carbonara é que um cozinheiro do exército italiano chamado Renato Gualandi amalgamou algumas outras receitas - nomeadamente a pasta gricia, que pode ser descrita como carbonara sem ovos - em 1944 para um grupo de soldados americanos, tirando partido do acesso dos americanos a ingredientes de alta qualidade e, mais importante, a gemas de ovo em pó.

Carbonara Canva

Afinal, de quem é a carbonara?

A receita de carbonara mais antiga que existe nem sequer é de Itália. É de um livro de receitas de Chicago de 1952 que apresenta bacon em vez do consagrado guanciale.

No entanto, os italianos são rápidos a defender o seu famoso prato, dizendo que o cacio e uova, uma massa napolitana feita com banha derretida, ovos crus batidos e queijo, documentada no livro de receitas napolitano de Ippolito Cavalcanti, de 1839, é o verdadeiro precursor da carbonara.

Para além disso, publicações nacionais como La Stampa mencionaram a carbonara já em 1950, frequentemente como um prato romano popular entre os soldados americanos.

No entanto, será assim tão problemático se a Heinz quiser colocar esparguete à carbonara numa lata? É evidente que o novo produto é popular. De acordo com o site da Heinz, já estáesgotado.

PUBLICIDADE

Para além disso, ao longo dos anos, as receitas foram adicionando e subtraindo ingredientes à medida que se ia sentindo. Alguns, como Grandi, consideram que a abordagem da Itália ao seu património culinário e cultural, que ossifica os ingredientes e o estilo de confeção de um prato, deve ser criticada.

Se os EUA quiserem criar uma versão acessível e fácil de comer do esparguete à carbonara que não tenha de ser fiel às suas raízes, quem são os italianos para os impedir? Afinal de contas, os americanos foram igualmente fundamentais para a sua invenção.