A carbonara é americana? Investigador italiano lança a polémica

Um académico italiano agitou as águas ao afirmar que a receita da carbonara é americana.

Alberto Grandi, que é professor de história alimentar na Universidade de Parma, fez declarações consideradas quase um "crime de lesa gastronomia italiana", numa entrevista ao jornal Financial Times.

Para além de afirmar que a carbonara é americana, também disse que o único lugar no mundo onde hoje em dia se encontra queijo parmesão de boa-fé é no Wisconsin.

Grandi afirmou ainda que o tiramisu e o panettone são invenções relativamente recentes e que a maioria dos italianos não tinha sequer ouvido falar de pizza antes dos anos 50.

O historiador justifica: "A primeira receita que foi divulgada é de 1953 em Chicago. Muitos italianos foram para a América, por isso praticamente toda a cozinha - toda a cozinha italiana é ítalo-americana."

Não foi preciso mais exaltar os ânimos italianos. Em Roma as críticas sucedem-se:

"Nem pensar! Posso dizer o que realmente penso? É um disparate!", diz um cidadão.

Outro, comenta: "Os americanos comem pizza com ananás, é a cozinha deles".

O professor Grandi é conhecido por fazer declarações ousadas sobre a comida italiana, mas para a Coldiretti, a maior associação de agricultores italianos, desta vez foi longe demais com as suas últimas alegações, especialmente porque o governo acabou de candidatar a cozinha sagrada do país à lista de património cultural imaterial da Unesco.

A carbonara já andava nas bocas do mundo, com os italianos escandalizados com uma receita de Nova Iorque que acrescenta tomate ao molho.

Uma das receitas mais famosas de Itália, o molho carbonara, ao contrário do que alguns pensam, tem apenas três ingredientes: gema de ovo, carne de porco e queijo pecorino.

Mas, de onde veio a receita?