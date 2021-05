A gastronomia francesa à conquista do Dubai

A Euronews juntou-se à Chef Jessica Préalpato na cozinha da Brasserie Boulud no Sofitel Obelisk enquanto ela visitava o Dubai, preparando-se para a Expo 2020. A chef foi nomeada como Embaixadora do Pavilhão Francês. Este não é o primeiro título em que os seus dotes culinários foram reconhecidos. Em 2019, a francesa foi nomeada "A Melhor Chef de Pastelaria do Mundo" nos World's 50 Best Restaurant Awards.

Chef Jessica Préalpato euronews Credit: Dubai

Seguindo os passos dos seus pais, que tinham uma padaria e pastelaria, Préalpato estudou na renomada Escola de Hotelaria de Biarritz. Atualmente, Jessica Préalpato é a Chef de Pastelaria no restaurante Alain Ducasse, na Plaza Athénée, em Paris, que detém três estrelas Michelin. O seu estilo de cozinha enquadra-se no conceito de "naturalité" do Chef Alain Ducasse. Esta abordagem promove uma alimentação saudável, mantendo o elemento de naturalidade no paladar. Para pratos tradicionalmente carregados de açúcares, ela opta por morangos e mel, como adoçantes naturais.

Préalpato fala apaixonadamente dos produtos e produtores locais, afirmando que "eles são grandes pessoas, e nós precisamos de os ajudar". Alinhado com o tema da Expo 2020, o seu estilo culinário promove a sustentabilidade e ingredientes amigos do ambiente. Combinar frutas sazonais com ingredientes de origem local é uma forma de o conseguir.

Tâmaras dos Emirados Árabes Unidos euronews Credit: Dubai

Para a sua sobremesa, que estará disponível no Pavilhão Francês, a Chef gaulesa inspirou-se no clima quente do Dubai. Ela queria criar um prato que fosse fresco e refrescante para combater as temperaturas quentes do Dubai. Préalpato falou muito sobre a variedade de tâmaras locais disponíveis na região e utilizou-as na sua receita para acrescentar doçura pois o seu excelente palato soube reconhecer a diferença entre as melancias francesas e a dos Emirados.

A melancia refrescante euronews Credit: Dubai

A cinco meses da Expo 2020, Préalpato explica que é muito provável que a receita difira um pouco desta. A Chef insinuou que poderá substituir a melancia por outra fruta que é consistentemente a mesma quando servida em grande número. Ela explica: "Em França, quando faço sobremesas, preciso de muito tempo. Preciso de três semanas a um mês para criar uma sobremesa de que todas as pessoas gostem".