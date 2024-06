Demasiado picante? Dinamarca retira massas coreanas do mercado por risco para a saúde

O anúncio feito pela entidade reguladora nacional da segurança alimentar foi recebido com escárnio pelos adeptos da comida picante. Mas, segundo esta autoridade, a concentração de picante nestes produtos pode levar os consumidores ao hospital.

As autoridades dinamarquesas suspenderam a venda de três produtos populares de massa coreana, alertando para o facto de serem tão picantes que podem levar os consumidores ao hospital.

Segundo o Korea Times, o Instituto Nacional de Alimentação dinamarquês avisou os dinamarqueses para não consumirem três produtos muito vendidos produzidos pela marca sul-coreana Samyang.

"O Instituto Nacional de Alimentação avalia que os níveis de capsaicina total numa única embalagem dos três produtos de massa: '3xSpicy & Hot Chicken', '2xSpicy & Hot Chicken' e 'Hot Chicken Stew' são tão elevados que representam um risco de o consumidor desenvolver uma intoxicação aguda", lê-se no anúncio oficial da recolha.

A capsaicina é um componente ativo da malagueta - e o que a torna picante para o paladar humano.

O instituto aconselhou os pais a telefonarem para uma linha telefónica de informação sobre venenos se os seus filhos apresentarem efeitos nocivos após a ingestão da massa.

"No entanto, se o seu filho tiver comido malagueta picante sem sintomas agudos de envenenamento, não precisa de se preocupar", lê-se no conselho.

Não é claro o que desencadeou a recolha. Numa declaração, um funcionário da Samyang Foods disse ao Korea Times que a empresa iria investigar o caso.

"Parece que as autoridades alimentares dinamarquesas iniciaram a recolha devido a preocupações de que o excesso de picante pudesse causar problemas, e não devido a quaisquer problemas de qualidade com o produto", afirmou a empresa. "Tencionamos examinar atentamente os regulamentos dinamarqueses e responder à recolha em conformidade".

Os utilizadores das redes sociais riram-se rapidamente da Dinamarca pela sua suposta falta de tolerância às especiarias, brincando que o cardamomo - uma erva forte mas não picante - é provavelmente suficientemente picante para o paladar da maioria dos dinamarqueses.

Não é a primeira vez que um país nórdico é gozado pela sua cozinha. Mas outros países enfrentaram consequências reais por o terem feito noutras ocasiões.

Diplomacia comestível

Em 2005, o então presidente francês Jacques Chirac foi ouvido a gracejar sobre a qualidade da cozinha britânica numa conversa a três com ninguém menos do que Vladimir Putin e Gerhard Schröder.

"Não se pode confiar em pessoas que cozinham tão mal", disse ele, segundo o jornal francês Libération. "Depois da Finlândia, é o país com a pior comida".

Os comentários não eram para ser ouvidos, e não é de admirar: na altura, França estava a competir com o Reino Unido pela oportunidade de acolher os Jogos Olímpicos de 2012, e o painel do Comité Olímpico Internacional encarregado de tomar a decisão contava com dois finlandeses entre os seus membros.

Os jogos acabaram por se realizar em Londres, e Paris teria de esperar mais 12 anos pela oportunidade.

Jacques Chirac e Silvio Berlusconi em 2005 CHRISTOPHE ENA/AP

Chirac não foi o único dirigente de uma superpotência gastronómica a fazer sombra à cultura alimentar da Finlândia. Aquando da criação da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, em 2002, Silvio Berlusconi disse numa cimeira da UE que seria absurdo a agência estar sediada na Finlândia, porque "os finlandeses nem sequer sabem o que é presunto".

Também gozou com a cozinha finlandesa, que era dominada por "renas marinadas" (um prato que, de facto, não é muito consumido na Finlândia) e descreveu-a como algo que "suportou" numa visita diplomática.

Mais uma vez, os finlandeses vingaram-se. Em 2008, a cadeia de restaurantes finlandesa Kotipizza começou a vender a "Pizza Berlusconi": cebolas vermelhas, cogumelos e rena fumada sobre uma base de farinha integral e de centeio.

Na altura, o jornal italiano Corriere della Sera descreveu a pizza como "inovadora e muito saborosa", mas comparou o seu nome a um ato de vingança.

Os anúncios radiofónicos da cadeia de pizzarias aproveitaram o incidente com frases como "Uma avó de 97 anos mordeu uma Berlusconi. Seja como essa velhinha" e "Um ministro comeu um Berlusconi. Você também pode, de forma sensata e responsável".

Pior ainda para os italianos, a mistura nórdica ganhou o primeiro lugar no mundialmente famoso New York Pizza Show - batendo dois chefes napolitanos.

No entanto, enquanto Helsínquia e Parma disputavam a sede da prestigiada agência alimentar da UE, foi a cidade italiana conhecida pelo seu presunto que acabou por vencer.