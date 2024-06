Seul alerta Rússia para “perigo” da relação com a Coreia do Norte

De Euronews

Aviso surge numa altura em que o presidente russo e o líder norte-coreano reforçaram a sua aliança.

A Coreia do Sul alertou a Rússia para não colocar em perigo as suas relações, numa altura em que o Kremlin reforça a sua parceria com a Coreia do Norte.

Os comentários surgiram depois de um funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo criticar a Coreia do Sul por potencialmente fornecer material de guerra à Ucrânia.

"Avisamos que a Rússia que não deve cometer erros que possam levar a consequências irreversíveis nas relações entre a Coreia do Sul e a Rússia. Esperamos que a Rússia abandone a sua dependência da Coreia do Norte e atue como um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul, Lim Soo-suk, citado pela AP.

No início deste mês, o presidente russo Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong-un reforçaram a sua aliança, tendo concordado em proteger-se mutuamente de potenciais agressões estrangeiras.

Os meios de comunicação social sul-coreanos noticiaram que a Coreia do Norte está a ponderar um acordo para enviar militares para a região ocupada de Donetsk, de modo a recuperar infraestruturas russas.

Os meios de comunicação social russos informaram que 10.000 cidadãos russos recém-formados foram enviados para as linhas da frente ucranianas. Com isto, a Rússia visa conquistar mais terreno durante a primavera e o verão, e permitir a entrada de equipamento militar pesado em posições-chave nas zonas rurais.

A Rússia anexou ilegalmente partes de Donetsk e de três outras regiões em 2022, pouco depois de ter invadido a Ucrânia. Moscovo procura explorar as suas vantagens em termos de tropas e armamento antes que a Ucrânia possa receber os prometidos fornecimentos ocidentais adicionais.