Proibidos ajuntamentos de fãs de Taylor Swift no exterior do Estádio de Wembley

Taylor Swift encerra a digressão europeia em Londres. Segurança acrescida devido à recente conspiração terrorista em Viena impede “swifites” de se reunirem no exterior do local do concerto.

Os fãs de Taylor Swift que se juntam em grande número para cantar à porta de locais ao ar livre tornaram-se quase tão icónicos para a digressão da cantora como os fatos, as pulseiras da amizade e as atuações acústicas surpresa.

No entanto, e tendo em conta o reforço da segurança na sequência de uma suspeita de conspiração terrorista num concerto de Swift em Viena, o Estádio de Wembley anunciou que irá retirar todos os fãs que se tentem reunir no exterior do recinto londrino esta semana.

"Para apoiar a entrada e saída segura de todos dentro do estádio, ninguém está autorizado a permanecer à porta de qualquer entrada ou nos degraus olímpicos na frente do estádio", lê-se num comunicado do Estádio de Wembley. "Quem não tiver bilhete será retirado do local”.

Taylor Swift atua no Estádio de Wembley no âmbito da sua The Eras Tour, 21 de junho de 2024, em Londres Credit: AP Photo

A estrela norte-americana encerra a etapa europeia da sua “The Eras Tour” em Londres nos dias 15, 16, 17, 19 e 20 de agosto - datas que não foram canceladas até ao momento da redação deste artigo.

Um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres disse: "Não há nada que indique que os assuntos que estão a ser investigados pelas autoridades austríacas tenham impacto nos próximos eventos aqui em Londres".

A notícia vai certamente desiludir os fãs mais dedicados que não conseguiram garantir bilhetes mas que, mesmo assim, planeavam comparecer no exterior do local - uma prática conhecida como "Tay-gating".

Muitos vídeos nas redes sociais tornaram-se virais ao mostrarem multidões de fãs reunidos à porta dos concertos, enquanto ouviam as suas canções favoritas. No mês passado, em Munique, os fãs aproveitaram uma encosta próxima do local do concerto para vislumbrar o espetáculo.

Os três concertos de Swift em Viena foram cancelados depois de as autoridades austríacas terem detido dois homens por alegadamente terem planeado um ataque terrorista durante os eventos. Um dos suspeitos, um homem de 19 anos, tinha alegadamente jurado fidelidade ao grupo Estado Islâmico e tinha-se radicalizado em linha.

Um terceiro suspeito foi também detido e as autoridades estão à procura de mais três indivíduos ligados à conspiração.

Os concertos estavam planeados para a semana passada no Estádio Ernst Happel, em Viena, no âmbito da digressão "The Eras Tour", que tem percorrido a Europa e passou por Portugal.

No total, esperava-se a presença de 65.000 pessoas por dia e de mais 20.000 fãs no exterior do recinto austríaco.