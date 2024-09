Pedro Sandoval, artista pioneiro na utilização da inteligência artificial: "Não nos vai substituir"

As imagens geradas por esta tecnologia são baseadas nas obras de Pedro Sandoval. Em entrevista à Euronews, o artista defende a utilização desta ferramenta e sublinha a importância de não esquecer o passado e de educar as novas gerações para a cultura.

A inteligência artificial (IA) parece ter chegado para revolucionar o mundo. Atualmente, é utilizada em todos os tipos de indústrias e a sua aplicação está a aumentar. Está nos nossos telemóveis e ao alcance de todos. A arte não escapou à chegada desta nova tecnologia, que gerou um forte debate no sector.

A criação de peças artísticas é algo genuíno, ligado à personalidade de cada criador, às suas circunstâncias e até ao seu próprio passado e influências. Isto faz com que pareça improvável que uma inteligência artificial possa criar quadros valiosos e até longas-metragens. Mas artistas como Pedro Sandoval, pioneiro na utilização desta ferramenta, defendem-na.

Pedro Sandoval no seu estúdio em Madrid. Roberto Macedonio /Euronews

Sandoval é um dos artistas mais reconhecidos do mundo. As suas obras foram expostas em praticamente todos os continentes e recebeu alguns dos prémios mais importantes. Parte do seu segredo reside na sua constante procura de inovação, algo que aprendeu com Andy Warhol, diz-nos, que conhecia bem.

Num dos seus estúdios em Madrid, repleto de obras de arte coloridas e valiosas, fala com a Euronews no meio de um fluxo interminável de chamadas sobre a exposição que está a preparar para o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (Moma).

"Não nos vai substituir"

"Para mim, a inteligência artificial é apenas mais uma ferramenta para criar. Utilizo-a como um pincel, não nos vai substituir, em momento algum sinto que nos possa substituir", afirma em resposta aos protestos de alguns artistas contra a IA. Acredita que esta tecnologia pode ser utilizada por qualquer pessoa, mas é preciso saber lidar com ela e, acima de tudo, sublinha que "as ordens que cada pessoa lhe dá para realizar um trabalho são únicas e fazem a diferença".

Obra de Pedro Sandoval realizada mediante inteligencia artificial. Pedro Sandoval.

"Não se trata apenas de a utilizar, mas de a aperfeiçoar, de a transformar numa obra de arte", explica, rodeado de enormes quadros que realizou com esta técnica. "As imagens criadas por um artista, mesmo que sejam feitas com inteligência artificial, pertencem ao artista e estão protegidas por direitos de autor".

Atrás de si está uma enorme pintura que fez quando era apenas uma criança, representando o corpo humano. Aos 6 anos, ganhou o prémio Jovem Mestre do Mundo no Japão, para onde viajou desde a sua Venezuela natal. Aos 13 anos, com uma bolsa da Fundação Guggenheim, instalou-se em Nova Iorque para estudar arte na Parsons School of Design.

Rodeado de artistas importantes

"Em Nova Iorque conheci Andy Warhol, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Willem de Kooning... Estudava na escola e estava com eles. Andy Warhol costumava chamar-me 'cara de bebé' porque eu tinha uma cara de bebé. A sua vida é dedicada à arte e isso faz com que, explica, a utilização que ele - como qualquer outro artista - faz da inteligência artificial seja diferente da utilização que alguém sem essa formação faria.

Obra de Pedro Sandoval realizada mediante el uso de inteligencia artificial. Pedro Sandoval.

"O humano é quem dá a ordem à inteligência artificial, que tem uma série de informações e executa o que lhe pedimos, por exemplo, dizemos-lhe: 'Quero uma mistura da Mona Lisa com o David de Miguel Ângelo', ela cria-a e nós aperfeiçoamo-la", explica.

Para criar a imagem que lhe é pedida, a inteligência artificial baseia-se no trabalho de Pedro Sandoval e de outros artistas que foram escolhidos para o desenvolvimento desta tecnologia. A IA estudou as suas obras para criar novas obras com base nelas. "Mais do que nas minhas obras, baseia-se no cromatismo que utilizo, no meu estilo, na forma como desenho... mas não sou só eu, levaram vários artistas num projeto que foi feito em Los Angeles com o apoio de Bill Gates".

Fez parte desse projeto depois da sua passagem pelo Fórum Económico Mundial de 2019. "Conheci o Bill Gates, o Elon Musk e o Zuckerberg. Vários de nós, artistas, abdicámos de imagens para criar as primeiras obras de arte artificialmente inteligentes do mundo". E foi assim que tudo começou. Hoje, a sua marca está presente nas novas imagens criadas através deste meio.

No entanto, apesar de o futuro apontar para um mundo com maior utilização da inteligência artificial, Pedro Sandoval deixa claro que a chave para o progresso não é esquecer o passado. "Só lhes ensinamos uma cultura de reggaeton e eles vivem num mundo que não existe, centrado nas marcas de luxo. Nós, os mais velhos, devíamos dar-lhes mais informação sobre o que aconteceu e sobre o nosso passado".