Foram anunciadas a vencedora e a segunda classificada do primeiro concurso de beleza com inteligência artificial, tendo subido ao pódio personalidades digitais de Marrocos, França e Portugal.

PUBLICIDADE

No início deste ano, o World AI Creator Awards apresentou o primeiro concurso de beleza de Inteligência Artificial (IA) do mundo para modelos gerados por IA.

O concurso Miss IA tem como objetivo demonstrar "uma mudança na forma como percebemos a beleza e a criatividade nos domínios da inteligência artificial", reúne criadores de IA de todo o mundo para mostrar as suas criações digitais que disputam a coroa de Miss AI.

No meio das preocupações de que a IA está a ameaçar a segurança do emprego e as profissões artísticas, tudo isto pareceu uma manobra distópica.

Ainda assim, os juízes dos Fanvue World AI Creator Awards - um painel de dois humanos reais e dois modelos gerados por IA - revelaram a primeira vencedora do concurso de beleza Miss AI inaugural.

Cada juiz usou a sua experiência para avaliar as concorrentes em três categorias principais: realismo, tecnologia e influência social. Foi utilizado um sistema baseado em pontos para classificar cada criador nas três categorias, sendo atribuída a cada participante uma pontuação global.

E a rainha digital é... Kenza Layli, de Marrocos, que venceu 1.500 outras mulheres criadas por computador para conquistar o título.

Kenza Layli de Marrocos Fanvue World AI Creator Awards

Layli, uma "ativista e influenciadora" que usa hijab, tem mais de 193.000 seguidores no Instagram. A sua biografia afirma que "o seu conteúdo envolvente está intimamente ligado à sociedade marroquina" e que o seu objetivo "é contribuir para o empoderamento das mulheres em Marrocos e no Médio Oriente, ao mesmo tempo que traz a tão necessária regulamentação ao mercado dos influenciadores."

Os seus criadores utilizam uma mistura de tecnologias para gerar imagem, vídeo e áudio 100% a partir de IA, e além dos 5.000 dólares (4.600 euros) em dinheiro, ganharam também um "programa de mentoria para criadores de imaginários" no valor de 3.000 dólares (2.800 euros) e o apoio de relações públicas no valor de mais de 5.000 dólares por terem ficado em primeiro lugar.

Layli também teve direito a discurso, como todas as miss. "Estou incrivelmente grata por esta oportunidade de representar os criadores de IA e de defender apaixonadamente o impacto positivo da Inteligência Artificial. Ganhar o prémio Miss IA motiva-me ainda mais a continuar o meu trabalho de promoção da tecnologia de IA."

"A IA não é apenas uma ferramenta; é uma força transformadora que pode perturbar indústrias, desafiar normas e criar oportunidades onde antes não existiam."

Em declarações ao The NY Post, acrescentou: "A IA é uma ferramenta concebida para complementar as capacidades humanas, não para as substituir."

A miss IA enfatizou também a inovação como impacto positivo. "Pretendo dissipar os medos e promover a aceitação e a colaboração entre humanos e IA, através da educação e de exemplos positivos, podemos promover uma visão mais informada e otimista do papel da IA na nossa sociedade."

Os segundos classificados são Lalina, de França, e Olivia C, de Portugal.

Lalina de França Fanvue World AI Creator Awards

Lalina foi criada em Paris e tem mais de 95 000 seguidores no Instagram.

De acordo com a sua biografia, o criador de Lalina "estava curioso para ver se conseguia criar algo tão realista quanto possível."

Aos poucos foram desenvolvendo a visão artística. "Um aspeto importante para o criador é que 100% das fotografias são geradas por ele; um dos seus objetivos é proteger as suas criações e propriedade intelectual. Lalina acredita que o seu objetivo final como influenciadora é facilitar a colaboração e promover a compreensão entre diferentes culturas e pontos de vista. Ela pretende aproveitar esta influência para promover a empatia, a tolerância e a inclusão", pode ler-se na biografia.

Olivia C de Portugal Fanvue World AI Creator Awards

Olivia C, que ficou em terceiro lugar, tem mais de 10 000 seguidores no Instagram e é descrita como "uma viajante de IA num grande mundo real" na sua biografia.

O seu criador utiliza o Midjourney para gerar imagens e refina os resultados com o Adobe AI.

PUBLICIDADE

O cofundador da Fanvue, Will Monange, num comunicado mostrou-se muito satisfeito com os resultados. "O interesse global neste primeiro prémio [WAICAs] tem sido incrível.Os prémios são um mecanismo fantástico para celebrar as conquistas dos criadores, elevar os padrões e moldar um futuro positivo para a economia dos criadores de IA."

O pódio Fanvue World AI Creator Awards

Embora o concurso mostre uma fusão impressionante de tecnologia e beleza, uma competição dessa natureza representa o risco de exacerbar ainda mais os padrões de beleza irrealistas por meio da "perfeição" gerada por computador.

Pode ser um salto em frente para a tecnologia, mas as concorrentes no Miss IA, os seus corpos e "vidas" são perfeitamente selecionadas e podem definir expectativas e padrões tóxicos para mulheres reais e para a sociedade como um todo.

Tudo isto pode parecer bastante inócuo em comparação com utilizações mais nefastas da IA generativa, como os deepfakes, mas o papel da IA nas redes sociais deve continuar a ser um tema de debate para suscitar mais apelos a uma regulamentação mais rigorosa sobre a forma como a IA generativa é utilizada.

Ainda assim, não queremos ser completamente desmancha-prazeres: Parabéns a Kenza Layli e aos seus criadores. E preparem-se. Se se aventurarem no sítio Web da WAICA e forem até ao fim da página, um "próximo prémio" está para breve...

PUBLICIDADE

O próximo prémio... Fanvue World AI Creator Awards

Não foi fornecida mais nenhuma informação, mas supomos que poderá estar em preparação um concurso para Mr. IA, nem que seja para dissipar a tendência misógina das normas de beleza baseadas no género que um concurso como este pode promover.