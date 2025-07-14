O maior pedaço de Marte na Terra está a ser leiloado em Nova Iorque

Uma pedra de 25 quilos vai ser leiloada na Sotheby's de Nova Iorque na quarta-feira. O seu preço varia entre dois milhões de dólares (1,71 milhões de euros) e quatro milhões de dólares (3,42 milhões de euros). Porquê tão caro? É o maior pedaço de Marte alguma vez encontrado na Terra.

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A rocha marciana, conhecida como NWA 16788, será vendida como parte de um leilão temático de história natural que também inclui um esqueleto juvenil de um dinossauro Ceratosaurus com mais de dois metros de altura e quase três metros de comprimento.

De acordo com a casa de leilões, o meteorito terá sido arrancado da superfície de Marte por um asteroide maciço, antes de viajar 225 milhões de quilómetros até à Terra, onde se despenhou no deserto do Saara, em África.

Um caçador de meteoritos encontrou-o na remota região de Agadez, no Níger, em novembro de 2023, segundo a Sotheby's.

O pedaço castanho-avermelhado é cerca de 70% maior do que o segundo maior fragmento de Marte encontrado na Terra e representa quase 7% de todo o material marciano atualmente existente neste planeta, diz a Sotheby's, medindo cerca de 375 milímetros de comprimento, 279 milímetros de largura e 152 milímetros de altura.

Um meteorito marciano com 24,67 kg, que se diz ser o maior pedaço de Marte na Terra, avaliado em 2-4 milhões de dólares, é exibido na Sotheby's, em Nova Iorque, julho de 2025 Richard Drew/AP

“Este meteorito marciano é, de longe, o maior pedaço de Marte que alguma vez encontrámos”, afirmou Cassandra Hatton, vice-presidente para a Ciência e História Natural da Sotheby's. “Portanto, é mais do dobro do tamanho do que pensávamos ser o maior pedaço de Marte.”

A rocha é um achado super raro. Existem apenas 400 meteoritos marcianos entre os mais de 77.000 meteoritos oficialmente reconhecidos encontrados na Terra, indica a Sotheby's. Hatton afirmou que foi retirado um pequeno pedaço do fragmento para que seja estudado e confirmar que é, de facto, marciano.

O estudo concluiu que se trata de uma “shergottite olivina-micro gabroica”, formada a partir do arrefecimento lento do magma marciano. Tem uma textura de grão claro composta principalmente por piroxénio, maskelynite e olivina, explica a Sotheby's.

Tem também uma superfície vítrea, provavelmente devido ao elevado calor que o queimou quando caiu na atmosfera da Terra, referiu Hatton. “Essa foi a primeira pista de que não se tratava apenas de uma grande rocha no chão”, disse ainda.

Esqueleto de um Ceratosaurus juvenil, do Jurássico Superior, estimado entre 4 a 6 milhões de dólares, é exibido na Sotheby's, em Nova Iorque, quarta-feira, 9 de julho de 2025 Richard Drew/AP

Não se sabe exatamente quando é que o meteoroide atingiu a Terra, mas os testes mostram que provavelmente aconteceu nos últimos anos, apontou a Sotheby's.

Já o esqueleto do Ceratosaurus juvenil foi encontrado em 1996 perto de Laramie, Wyoming, nos Estados Unidos, na pedreira Bone Cabin - uma mina de ouro para ossos de dinossauros. Os especialistas juntaram cerca de 140 ossos fósseis com alguns materiais esculpidos para recriar o esqueleto e montaram-no de forma a ficar pronto para exposição.

Acredita-se que o esqueleto seja do período Jurássico tardio, há cerca de 150 milhões de anos, segundo a Sotheby's. A estimativa da casa de leilões situa-se entre os quatro milhões de dólares (3,42 milhões de euros) e os seis milhões de dólares (5,13 milhões de euros).

Não se sabe se os objetos serão efetivamente vendidos a este preço, uma vez que nunca foram vendidos em leilão antes. A Sotheby's afirma que quem acabar por comprar os artigos incrivelmente raros terá a garantia de obter um pedaço de história.