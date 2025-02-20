Durante o discurso de tomada de posse do presidente dos EUA, Donald Trump, a 20 de janeiro, este declarou que chegar a Marte seria o próximo passo da América no espaço.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

"Vamos perseguir o nosso destino manifesto até às estrelas, lançando astronautas americanos para plantar as Estrelas e as Riscas no planeta Marte", disse, sob aplausos e um polegar para cima do bilionário e fundador da SpaceX, Elon Musk.

Este objetivo suscitou muitas questões por parte dos especialistas, sobretudo porque o Homem ainda não regressou à Lua após os atrasos nas missões Artemis II e III da NASA.

Então, qual é a probabilidade de os humanos conseguirem colocar qualquer bandeira, muito menos a americana, no Planeta Vermelho até ao final do mandato de Trump, em 2029?

O que é que ainda precisa de ser desenvolvido para uma missão a Marte?

Marte está a uma distância média de 225 milhões de quilómetros da Terra, o mais longe que os humanos terão viajado no espaço quando lá chegarmos.

A NASA já fez aterrar robôs em Marte, mas apenas 12 das 19 aterragens foram bem sucedidas. As missões humanas, continuou a agência, "introduzem novos desafios que têm de ser enfrentados".

A fina atmosfera do planeta está cheia de poeira e é constituída por cerca de 95 por cento de dióxido de carbono. Qualquer nave que queira descer no planeta tem de ser protegida contra o sobreaquecimento, o que, segundo a NASA, irá provavelmente necessitar de novos avanços na tecnologia de navegação.

No próprio planeta, os astronautas poderão encontrar "semanas ou meses" de tempestades de poeira, redução da energia solar necessária para alimentar os seus dispositivos e ventos fortes, de acordo com um livro branco da NASA de 2024.

Se acontecer alguma coisa ao equipamento da tripulação, Marte está tão longe que as opções de reparação são limitadas.

Para que a missão seja bem sucedida, a NASA disse que ainda precisa de construir sistemas avançados de propulsão com energia nuclear, trens de aterragem insufláveis, fatos espaciais, laboratórios, satélites e sistemas de energia de superfície que possam suportar as mudanças extremas de temperatura e pressão do Planeta Vermelho.

O Euronews Next contactou a NASA para obter informações atualizadas sobre o desenvolvimento destas tecnologias, mas não obteve resposta.

Quando a eventual missão se concretizar, a nave espacial que levará os humanos até lá percorrerá pelo menos 1,6 mil milhões de quilómetros no seu odómetro, mais de mil vezes a distância da primeira missão Artemis I à Lua, segundo estimativas da NASA.

Segundo a NASA, os astronautas demorarão cerca de seis meses a chegar a Marte e cerca de dois anos a executar a missão do princípio ao fim.

Apontar para a Lua antes de Marte

Muitas das tecnologias que a NASA pretende levar para Marte serão testadas na Lua, segundo Hermann Ludwig Moeller, diretor do Instituto Europeu de Política Espacial.

A NASA tem estado a trabalhar nas missões Artemis II e III, que enviariam seres humanos de volta à superfície lunar pela primeira vez desde as missões Apollo da década de 1960.

Se não for possível assegurar Marte num prazo semelhante, alguém chegará à Lua. Penso que seria quase um momento Sputnik se a China estivesse na Lua antes do regresso dos EUA. Hermann Ludwig Moeller Diretor, Instituto Europeu de Política Espacial

De acordo com a NASA, os astronautas da Artemis aterrarão no pólo sul da Lua e passarão cerca de uma semana a fazer investigação. O seu objetivo final será estabelecer uma presença consistente na Lua.

Na sequência de atrasos, a Artemis II poderá ser lançada já em 2026, com a Artemis II prevista para meados de 2027 devido a problemas de engenharia com a nave espacial Orion da Boeing.

A NASA criou uma Arquitetura da Lua a Marte, uma série de documentos políticos e posições que exploram a forma como as duas missões estão interligadas. A aterragem de naves espaciais na Lua, por exemplo, fornecerá "conhecimentos valiosos" antes da aterragem em Marte.

Moeller disse que a China, a Europa ou a Índia podem ganhar a nova corrida à Lua se a administração Trump trabalhar em direção a Marte, ignorando completamente o nosso satélite.

"Se não for possível assegurar Marte num período de tempo semelhante, outra pessoa estará a chegar à Lua", disse Moeller. "Penso que seria quase um momento Sputnik se a China estivesse na Lua antes do regresso dos EUA".

O efeito Elon

Embora Trump ainda não tenha divulgado seus planos para a missão a Marte, Moeller disse que as ambições do presidente provavelmente envolverão Musk.

O milionário contribuiu com 277 milhões de dólares (266,4 milhões de euros) em donativos para a campanha de reeleição de Trump e, desde então, tornou-se um dos conselheiros mais próximos do presidente e o chefe de uma agência governamental não oficial, a DOGE.

A SpaceX é também uma das empresas contratadas pela NASA, tendo já sido escolhida para construir o sistema de aterragem humana que levará os astronautas da Artemis III de e para a superfície da Lua.

Não conseguimos encontrar um cenário de missão a Marte viável utilizando a Starship, mesmo assumindo condições óptimas, como uma taxa de recuperação de 100% dos consumíveis da tripulação durante o voo. Estudo alemão sobre a viabilidade da missão a Marte da Space X

Um dos principais objetivos de Musk através da SpaceX é tornar a vida "interplanetária", estabelecendo a primeira colónia humana em Marte.

"Se se é o homem mais rico do mundo, o que é que se pode ter mais do que [a missão a Marte? "A missão a Marte não é apenas uma questão de vontade, de empenhamento, de esforço e de financiamento, é complexa".

A SpaceX planeia utilizar o mega-foguete Starship, um lançador de 123 metros de altura com uma capacidade de carga útil de 150 toneladas métricas quando estiver totalmente operacional, para levar pessoas a Marte.

A nave espacial foi testada pela sétima vez em janeiro, quando explodiu minutos após o seu lançamento de uma instalação no Texas, devido a uma fuga de propulsor.

Musk afirmou em que a SpaceX lançará o veículo em missões sem tripulação a Marte em 2026 e, se for bem sucedida, enviará também astronautas em 2028.

Em maio passado, um grupo de investigadores alemães encontrou "lacunas tecnológicas significativas" nas ambições de Musk para 2028.

"Com a informação limitada publicada pela SpaceX sobre o seu sistema e cenário de missão (...) não conseguimos encontrar um cenário de missão a Marte viável utilizando a Starship, mesmo quando assumimos condições óptimas como uma taxa de recuperação de 100% dos consumíveis da tripulação durante o voo", conclui a análise.