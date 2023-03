Será possível construir casas na Lua e em Marte com batatas e sal?

Primeiro, foram os cogumelos. Agora, as batatas são os últimos alimentos a pavimentar o caminho para as casas do futuro.

Cientistas da Universidade de Manchester criaram um novo material de construção denominado "StarCrete" que, com a ajuda da fécula de batata, - e uma pitada de sal - poderia ajudar a construir habitações extraterrestres.

Este projeto surge depois de a empresa de arquitetura americana, Red House, ter anunciado em fevereiro que estava a trabalhar com a NASA e o Massachusetts Institute of Technology (MIT) para construir casas feitas de fungos e algas desidratadas no espaço.

Assegurar uma presença humana sustentada nas superfícies lunares e marcianas exige a resolução de vários puzzles, entre os quais o de descobrir como construir habitats robustos e sustentáveis que forneçam uma camada de proteção contra a radiação, bem como encontrar materiais de alta resistência a partir de recursos in situ.

Idealmente, a produção de tais materiais seria também conseguida através de processos relativamente simples, de baixo consumo energético, que também suportam outros sistemas críticos, tais como comer ou respirar.

A equipa da Universidade de Manchester acredita que uma solução possível para o problema poderia ser a fécula de batata que seria unida ao solo lunar.

Nas suas experiências, os cientistas utilizaram amido comum com uma pitada de sal - cloreto de magnésio, obtido da superfície marciana ou bizarramente, das lágrimas dos astronautas - para colar e estruturar o solo marciano e produzir "um material biocomposto de alta resistência" a que deram o nome de "StarCrete".

O solo marcial simulado foi obtido de uma empresa chamada Exolith Labs, que disponibiliza a investigadores e estudantes de todo o mundo simuladores de regolitos de alta fidelidade - pó, rochas partidas, e outros materiais relacionados.

Num artigo publicado na revista científica Open Engineering, os cientistas disseram que os resultados forneceram um material duas vezes mais forte que o betão comum e "perfeitamente adequado" para trabalhos de construção em ambientes extraterrestres.

"Após a otimização, o StarCrete lunar e o marciano alcançaram forças compressivas no domínio do betão de alta resistência e ultrapassaram a maioria das outras soluções tecnológicas propostas, apesar de ser um processo relativamente de baixa energia", disseram os autores do estudo.

Porque é que a fécula de batata é tão especial?

"Fundamentalmente, a fécula de batata forma-se como uma mistura pegajosa e forma uma cola melhor do que os outros amidos", disse Aled Roberts, o investigador principal, à Euronews Next.

Para além disso, também evita a necessidade de minerar ou extrair água.

"A grande vantagem da utilização da fécula de batata é que sabemos que, de qualquer forma, vamos produzir alguma forma de fécula para alimentar os astronautas; por isso podemos apenas produzir mais e utilizá-la na construção", disse Roberts, acrescentado que se os cientistas não conseguirem descobrir como cultivar batatas ou outros alimentos de forma fiável em ambientes extraterrestres, "podemos simplesmente usar montes de fécula de batata como aglutinante". E a vantagem é que, em qualquer caso de emergência, os astronautas também a podem comer".

A equipa calcula que um saco (25 kg) de batatas desidratadas (batatas fritas) contém fécula suficiente para produzir quase meia tonelada de StarCrete, o que equivale a mais de 213 tijolos de material.

Mas o número real pode ser ainda menor. Os cálculos no seu trabalho de investigação basearam-se no seu esforço para optimizar o mais possível os materiais .

"Mas na realidade, se o fizéssemos, não o otimizaríamos para o tornar o mais forte possível; apenas precisamos dele suficientemente forte para a aplicação que é muito menos, especialmente, quando se considera a menor gravidade na Lua e em Marte", disse Roberts.

A relação oficial do material de construção de fécula de batata está pendente, uma vez que "a NASA ainda não tem a certeza da espessura que vão precisar para fazer as paredes e os tetos, porque depende da quantidade de radiação que estão dispostos a tolerar", explicou ele.

A investigação baseia-se em trabalhos anteriores que utilizavam o sangue e a urina dos astronautas como agentes de ligação, o que acabou por ser determinado como "inviável"."A prioridade número um será manter a tripulação segura, saudável e feliz. E se por acaso os taxarmos pelo seu plasma sanguíneo, isso vai pôr em risco a sua saúde e bem-estar", disse Roberts.

Contudo, a opção do sangue e da urina poderia salvar algumas vidas, acredita Roberts. "Se no caso de um desastre, numa situação de emergência, alguém precisa de fazer rapidamente algum material bastante forte, então saber que se pode usar plasma é útil, o conhecimento nunca é em si uma coisa má", afirmou.

A fécula de batata é realmente uma ideia tangível para a construção de habitats extraterrestres?

Robert responde: "Penso que tem boas hipóteses, mas há ainda um longo caminho a percorrer antes de começarmos realmente a construir habitats na Lua e em Marte".

Por essa altura, provavelmente já teremos muitas outras descobertas... Alguém irá provavelmente apresentar uma ideia melhor e inovar. E é assim que funciona sempre, sempre".

A startup de Robert, DeakinBio, vai continuar à procura de outros aglutinadores baseados em plantas para construir casas em Marte e na Lua, bem como explorar "algumas outras ideias malucas só para ver o que daí advém".

Mas, por agora, estão também a estudar como aplicar a sua tecnologia na Terra para criar alternativas limpas e sustentáveis ao betão e às telhas cerâmicas.